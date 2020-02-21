　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

朝野發「共同聲明」挺台參與WTO　國台辦：政治操弄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮回應立法院朝野黨團「共同聲明」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

立法院長游錫堃今（21日）在院會中宣讀立法院朝野黨團共同聲明，表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮下午回應，指民進黨當局反覆炒作世衛組織涉台問題，甚至攻擊世衛組織，目的就是進行政治操弄，「所謂的『聲明』別有用心，『以疫謀獨』不可能得逞。」

立法院新會期上午開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，也新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會。

游錫堃在院會中宣讀立法院朝野黨團共同聲明，當中指出，立法院各黨團針對嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，「鑑於我國地理位置臨近中國大陸疫區」，政府為有效防治，保障國人健康福祉，應積極參與WHO及世界衛生大會（WHA），與全球各國更緊密及全面合作。

▲▼立法院新會期開議，立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期開議，立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

針對這份聲明，國台辦下午透過新聞稿回應。朱鳳蓮指出，關於世界衛生組織涉台問題，陸方已多次清晰、全面、系統闡明原則立場。「事實上，在一個中國原則的基礎上，中國台灣地區的醫療衛生專家以個人身份參與世衛組織技術性活動，台灣地區獲取世衛組織發佈的公共衛生信息、包括此次新冠肺炎疫情信息沒有障礙。」

朱鳳蓮重申，民進黨當局之所以反復炒作世衛組織涉台問題，甚至攻擊世衛組織，提出違反國際組織有關規定的無理要求，目的就是進行政治操弄。「台立法機構一些人推動所謂『聲明』別有用心，『以疫謀獨』不可能得逞。」

ET快訊
新生兒抽搐「頭髮驗出安毒」！房內「搜出斜口吸管」...月嫂認
鑽石公主號撤僑又「11人確診」　美新冠肺炎增至26例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

口罩是老百姓的盾牌！李克強視察產能：早日實現日產破億

專家稱新冠病毒「傳播似流感」　無症狀者有一樣傳染性！

抗瘧疾藥「磷酸氯喹」最新試驗出爐！確定治療5例重症「4例已出院」

中國公布第二批對美加徵關稅排除清單　含呼吸器、木材...65項商品

謊稱老人感染新冠肺炎！　警發現「蹊蹺」...39歲男招了：不想養母親和岳父

朝野發「共同聲明」挺台參與WTO　國台辦：政治操弄

體溫時高時低！51歲大叔「懷疑自己得新冠肺炎」...留下遺書後消失

染新冠肺炎謊報行程最重關多久？　兩岸「行情」大不同

不斷更新／香港1名確診警察參加59人聚會　「4警出現症狀」等待檢測

北京醫院爆「群聚感染」34例！　院長：深感內疚痛心

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

口罩是老百姓的盾牌！李克強視察產能：早日實現日產破億

專家稱新冠病毒「傳播似流感」　無症狀者有一樣傳染性！

抗瘧疾藥「磷酸氯喹」最新試驗出爐！確定治療5例重症「4例已出院」

中國公布第二批對美加徵關稅排除清單　含呼吸器、木材...65項商品

謊稱老人感染新冠肺炎！　警發現「蹊蹺」...39歲男招了：不想養母親和岳父

朝野發「共同聲明」挺台參與WTO　國台辦：政治操弄

體溫時高時低！51歲大叔「懷疑自己得新冠肺炎」...留下遺書後消失

染新冠肺炎謊報行程最重關多久？　兩岸「行情」大不同

不斷更新／香港1名確診警察參加59人聚會　「4警出現症狀」等待檢測

北京醫院爆「群聚感染」34例！　院長：深感內疚痛心

口罩是老百姓的盾牌！李克強視察產能：早日實現日產破億

《三生三世》白真寵妻上線！「古裝美男」于朦朧下廚煲湯狂撩妹

Android 11隱藏版手勢！Pixel手機獨家　「敲2下」快速啟動對應功能

快訊／伊朗證實「新增13例」新冠病毒確診　死亡增至4人

中職／嘗試不同配球策略　古林睿煬3局5K飆149

黑狗媽「叼孩子」過馬路…遭休旅車撞擊拖行100公尺　騎士心疼收養小小黑

美鑽石公主號撤僑專機「貨機改建」無廁所　隔離基地也沒WIFI！

228連假限定！FRIDAYS炭烤豬肋排買一送一又來了

林為洲建議指揮中心一級開設　蘇貞昌：一直都是國安層級掌控疫情

中職／鄭鎧文轟3分彈　統一獅11比4打敗綺麗珊瑚

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」

港防暴警確診　發燒出席餐會…59警遭殃

婚期延後抗新冠肺炎　武漢29歲前線醫師病逝

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

「拒東航、堅持華航執飛 」 湖北台辦：民進黨政府別再阻撓、拖延

特殊案例！陸男痰咽檢測陰性…糞便檢測陽性

女患者親述：發病10天最痛苦！　

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

疫情蔓延至監獄！山東200受刑人確診

湖北女高官站一線「奮戰25天身亡」

新冠肺炎難確診！浙江男雙重檢測「又陰又陽」

46歲男確診「17天完全零症狀」　平日路徑公佈…

男子商場倒地「吐血抽搐」　路人只圍觀：快拿口罩出來戴

快訊／湖北增115死！陸新冠肺炎破7.5萬例

更多熱門

相關新聞

南韓確診飆升　保健部長：沒有全境擴散

南韓確診飆升　保健部長：沒有全境擴散

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）韓國中央應急處置本部本部長、保健福祉部長朴凌厚今天說，防疫部門認為韓國境內冠狀病毒疫情尚未出現全境擴散蔓延的跡象，因此將傳染病預警級別維持在「警戒」不變。

彰化成重災區　王惠美：台商多

彰化成重災區　王惠美：台商多

睽違10年仍無緣！知名舞團取消來台

睽違10年仍無緣！知名舞團取消來台

韓「新天地教會」發超狂公告：別接電話！

韓「新天地教會」發超狂公告：別接電話！

美列我明顯社區傳播　吳釗燮回應

美列我明顯社區傳播　吳釗燮回應

關鍵字：

國台辦立法院共同聲明WHO新冠肺炎武漢肺炎疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

辛龍「沒在醫院陪劉真」原因惹心疼！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

劉真「不知未來會怎樣」！

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面