朝野發「共同聲明」挺台參與WTO　國台辦：政治操弄

▲國台辦發言人朱鳳蓮回應立法院朝野黨團「共同聲明」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

立法院長游錫堃今（21日）在院會中宣讀立法院朝野黨團共同聲明，表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織（WHO）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮下午回應，指民進黨當局反覆炒作世衛組織涉台問題，甚至攻擊世衛組織，目的就是進行政治操弄，「所謂的『聲明』別有用心，『以疫謀獨』不可能得逞。」

立法院新會期上午開議，行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，也新冠肺炎（COVID-19）的疫情報告說明，這也是立法院長游錫堃上任院長一職後首度主持院會。

游錫堃在院會中宣讀立法院朝野黨團共同聲明，當中指出，立法院各黨團針對嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，「鑑於我國地理位置臨近中國大陸疫區」，政府為有效防治，保障國人健康福祉，應積極參與WHO及世界衛生大會（WHA），與全球各國更緊密及全面合作。

▲立法院新會期開議，立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

針對這份聲明，國台辦下午透過新聞稿回應。朱鳳蓮指出，關於世界衛生組織涉台問題，陸方已多次清晰、全面、系統闡明原則立場。「事實上，在一個中國原則的基礎上，中國台灣地區的醫療衛生專家以個人身份參與世衛組織技術性活動，台灣地區獲取世衛組織發佈的公共衛生信息、包括此次新冠肺炎疫情信息沒有障礙。」

朱鳳蓮重申，民進黨當局之所以反復炒作世衛組織涉台問題，甚至攻擊世衛組織，提出違反國際組織有關規定的無理要求，目的就是進行政治操弄。「台立法機構一些人推動所謂『聲明』別有用心，『以疫謀獨』不可能得逞。」