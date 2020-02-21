新冠肺炎疫情彰化成「重災區」？　王惠美：彰化台商多相對緊張

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎確診個案，逐日攀升至今天已經26例，其中與彰化有關的就高達7例，其中還包括已經死亡的白牌司機，有網友就說，彰化已經成了疫情最重的「重災區」，對此彰化縣長王惠美不諱言地說，應該是與台商人數多相對緊張，不過她也強調，只要做到勤洗手及消毒工作，應該是沒有問題，要大家不用太緊張。

▲彰化縣長說只要勤洗手做好防護，防疫是沒有問題的。（圖／記者唐詠絮攝）

由於白牌司機發病時蔡文瑞醫師的診所就診，蔡文瑞發現有異狀立即將他轉診，沒想到卻被網友攻訐，蔡文瑞在受訪時強調，希望第一線基層醫師都能免於恐懼，以前若遇到這種事情都會覺得很羞恥，門都要關起來，其實他們是無辜的，面對第一線有很多不確定因素，醫生不是禍患的製造者，而是防毒的人，希望大家能給他們更多支持。

▲彰化縣長王惠美為蔡文瑞醫師加油打氣。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣長王惠美今天前往為醫師加油打氣也說，委屈了蔡醫師，因為他夠專業警覺性高，及時讓疫情不致擴散，千萬不要再亂傳訊息。

據了解，昨天白牌司機的感染源頭只到了就是浙江台商，彰化縣衛生局也已經清查過濾接觸了相關人等，王惠美也強調，儘管彰化台商多，相對會比較緊張，不過，只要大家做好勤洗手、做好相關的消毒工作、做好個人的保護工作，應該是沒有問題的。

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