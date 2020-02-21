睽違10年仍無緣！世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出

▲睽違10年仍無緣！受疫情影響，世界知名巴希瓦舞團取消來台《委內瑞拉》演出。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

受新冠肺炎(COVID-19) 疫情影響，兩廳院「2020TIFA台灣國際藝術節」原訂在3月20日至22日邀請巴希瓦現代舞團演出《委內瑞拉》取消，該舞團2010年曾在台演出引起轟動、一票難求，原本睽違10年來台，不料受疫情影響無法再續前緣，舞團表示深感遺憾。

巴希瓦現代舞團今年上半年共安排上海、埼玉、台北三地演出。受亞洲疫情影響，三地出入境的法規及防疫措施皆有不同，加上以色列政府已公告亞洲地區為高風險的旅遊警示區，舞團與上海、埼玉的邀演單位及兩廳院共同討論後，決定取消此次亞洲巡迴演出。原訂3月21日及22日，巴希瓦現代舞團為台灣觀眾所規劃的Gaga工作坊也同步取消。

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▲兩廳院「2020TIFA台灣國際藝術節」開跑，實驗劇場演出《滾啦》將如期進行。（圖／張震洲攝影／兩廳院提供）

兩廳院「2020TIFA台灣國際藝術節」本周即將開跑，而實驗劇場演出《滾啦》將如期進行，野田秀樹導演已於2月18日抵台，進行緊鑼密鼓的彩排工作。導演表示，「這次台灣公演票券迅速售罄，劇組都非常興奮，非常期待與台灣觀眾見面。」這一次4場開演時間都不同，兩廳院也請購票觀眾留意進場時間。

兩廳院目前已啟動前台工作人員戴口罩、觀眾入場前量測體溫，並加強場館的消毒頻率。並建議觀賞演出的民眾進入場館可自主配戴口罩。若有感冒、發燒、咳嗽或身體不適應儘快就醫。