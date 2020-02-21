裝醉偷拉小手…海軍上尉3度強吻女少尉！「記過免職」賠12萬換緩刑

▲海軍某艦傳出性騷擾、強制猥褻案。（示意圖，與當事人無關／記者呂佳賢攝）

記者莊智勝／高雄報導

在海軍某艦隊上服役的曹姓上尉戰系長，107年間趁著聚餐期間裝醉強吻女少尉，當晚返艦後還假意關心另名女同袍進入女少尉艙中，再度強拉其手臂二度強吻；女少尉被嚇得不知所措，躲開狼爪後立即長官呈報，曹男因此遭軍方記4大過、1小過免職。高雄地院審酌，考量曹男事後賠償女少尉12萬元，換得緩刑2年。

判決書指出，曹男107年3月晚間與所屬單位同袍前往基隆市KTV聚餐，返回艦隊途中，曹男趁隙伸手摟住女少尉的腰，女少尉嚇得不知所措，急忙拒絕掙脫；事隔2日，艦隊同袍前往基隆廟口夜市某熱炒店餐敘，席間曹男坐在女少尉身旁，藉著酒意拉起女少尉的手，遭甩開拒絕後，還趁著她陪同另憑女同袍如廁時堵在門口，一見女少尉走出立即上前強吻臉龐。

當晚返回艦上後，曹男還假意關心另名酒醉女同袍，藉機走入女少尉所住之船艙內，並趁機強拉其手臂強吻，遭到拒絕後，曹男隨即叫女少尉到自己住艙內談事情。面對長官指令，女少尉不敢不從，只得硬著頭皮走進曹男艙內，怎料曹男色膽包天，竟鎖上房門將女少尉強壓在內務櫃上狂吻，還將首伸入衣內撫摸背部，嚇得女少尉急忙掙脫，並將向上級長官呈報。

事後曹男坦承犯行，火速遭到軍方記4大過、1小過免職，並依性騷擾、強制猥褻等罪嫌送辦。在法院審理期間，曹男賠償女少尉12萬元換取和解，高雄地院法官審酌後，依性騷擾、強制猥褻罪嫌分別判處拘役30日、有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

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