曾選台北市長！名醫李宏信性騷女大生　無罪逆轉改5月定讞

▲曾參選台北市長的名醫李宏信，性騷擾女大生遭判刑定讞。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾與台北市長柯文哲同台競選市長的耳鼻喉科名醫李宏信，遭女病患指控利用換藥的機會性騷擾，不但強吻、強抱還襲胸。李宏信一審無罪，女大生上訴二審，二審改將他判刑5月，得易科罰金15萬元。案經上訴第三審，最高法院21日駁回上訴定讞。

現年79歲的李宏信是日本東京醫科大學醫學博士，曾任台北市宏仁診所院長，也在中山醫院等醫療院所看診，為國內鼻過敏名醫，曾經治療多位藝人。他2014年間參選台北市長，當時與現任市長柯文哲、國民黨推出的連勝文同台較勁，主打醫療照護等多項福利，但最後僅獲得2621票，黯然落選。

落選後的李宏信就爆發這起性騷擾案件。本案發生在2016年間，當時仍就讀大學的被害人找李宏信求診，當年8月間被害人就接受手術，住進中山醫院。而李宏信在某次換藥時突然一把抱住被害人，還貼臉問「我可以親妳嗎」，隨後又伸手襲擊她的胸部。女大生回到病房後，嚇得透過手機通訊軟體發簡訊告訴朋友，並向醫院服務台申訴，全案曝光。檢方對李宏信提起公訴。

一審法院審理期間，李宏信否認犯罪，一審法院審理後，以查無實證為由，判處他無罪。被害人上訴二審，高等法院審理後，被害人數次在親友面前痛哭，而且在事件後還被診斷出有創傷後壓力症候群，因此依乘機猥褻罪，改判李宏信5月有期徒刑，得易科罰金15萬元，案經上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

