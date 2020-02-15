少女被安置狠心姑姑竟騙出賣淫生理期還接客！男友也性侵

▲安置少女遭姑姑與男友騙出賣淫，二審法院重判。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆劉姓男子因缺錢花用，竟與當時的女友阿花（化名）騙出被安置的14歲姪女小月（化名），以家人團聚吃飯為由，帶出賣淫，甚至連生理期都持續接客；劉男也將小月視為性奴，連續2日性侵小月。高等法院審理後，依照《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，將劉男判刑10年、姑姑判刑6年。可上訴。

判決指出，本案發生於2016年10月間，當時小月因父親酗酒，又經常在酒後對她施暴，經基隆市政府社會處安排，從2013年起就寄養。而案發當時，因劉男缺錢花用，得知女友的姪女、當時年僅14歲的小月已經被轉到少女之家安置，竟把歪腦筋動到小月身上。

劉男與阿花多次探望小月，並以帶小月外出後不將她交給父親同住，以及可經由性交易獲取金錢花用為由，將小月帶出性交易。劉男分別以1萬元、6000元安排小月與嫖客在旅館性交易，兩度交易成功後，劉男、阿花還分取小月的皮肉錢。第三次劉男再安排小月性交易，這時已經是2018年7月間，小月16歲，但正巧月事來，劉男竟仍降價安排性交易；而這次性交易前後，劉男不顧小月月事，竟仍連續兩日性侵小月得逞。小月這次返回少女之家後，心中不滿，向社工全盤托出，全案才因此爆發。劉男、阿花遭提起公訴。

法院審理時，劉男坦承安排性交易，但否認收取報酬；另外阿花則將責任全都推給劉男，否認對性交易知情，至於分得小月的性交易報酬，則辯稱以為是小月給的家用，所以才收下。一審法院不採信，根據小月供詞認定2人分別犯下《兒童及少年性剝削防制條例》「共同意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪」以及「成年人故意對少年犯強制性交罪」。

法院量刑時指出，審酌2人行為嚴重危害被害人小月身心，犯後又不能坦認過錯，一再否認犯行，犯後態度不佳，因此一審重判劉男有期徒刑10年、阿花有期徒刑6年。案經上訴二審，高等法院審理後，2人仍否認犯行，高院二審駁回上訴，仍將劉男判刑10年、阿花判刑6年。可上訴。

