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一小時內攻擊全球任何地點　美核潛艦將添「非核高超音速導彈」

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維吉尼亞級核動力攻擊潛艦,Mississippi (SSN 782) 。（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

▲維吉尼亞級核動力攻擊潛艦,Mississippi (SSN 782) 。（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

記者曾俊豪／綜合報導

美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦將裝備「非核高超音速導彈」，該導彈是依照常規快速打擊（CPS）計畫所製造。該導彈是可進行高超音速飛行的中程彈道導彈，一旦常規快速打擊計劃導彈入列服役，那麼美國海軍可在一小時內打擊到地球上的任一位置。

《澎湃》新聞報導，美國國防部2021財年的預算草案，當中編列大約10億美元的相應資金，用來投資並發展常規快速打擊計劃。常規快速打擊計劃指的是可進行高超音速飛行的中程彈道導彈。

美國海軍研究所新聞網（USNI News）則指出，常規快速打擊計劃導彈與核武器類似，可從船隻與潛艇等多種作戰平台上發射，一旦常規快速打擊計劃導彈入列服役，那麼美國海軍可在一小時內打擊到地球上的任一位置。

報導提到，常規快速打擊計劃導彈的彈頭原型外觀類似雙錐滑翔機，它在2011年和2017年成功進行了飛行測試。據悉，常規快速打擊計劃導彈的飛行測試計劃於2020年和2022年進行。

維吉尼亞級核潛艦是美國海軍水下多任務執行的關鍵，除了有足夠能力攻擊其他潛艦、海上船艦和大型目標，也可以執行特別行動，包括情報偵蒐。

目前海軍艦隊中已有18艘同級核潛艦正在服役，另外還有10艘正在製造當中。去年12月，他們宣布將採購同級的9艘核潛艦，而且等級會更高，將強勢擴大美國在水下的影響力。

 
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