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妹仔火車上看書...下秒屁股傳來「不正常溫熱」　遭變態工程師緊貼狂摸1分鐘

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▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲阿宏被控對花花性騷擾。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／桃園報導

一名工程師「阿宏」（化名）日前搭火車時，竟然趁著車內擁擠，偷偷朝前方的女子伸出狼爪，用手觸摸對方的臀部至少1分鐘，甚至還意圖拿利樂包飲料遮掩，行徑相當誇張。對此，桃園地院審理後，依法判他拘役50日，得易科罰金。

判決指出，花花日前從桃園搭火車，路途中拿出一本書看，怎料卻在上車大約5分鐘後，感到左邊臀部近大腿內側處，有溫熱的東西觸碰，她原以為是因為列車在行駛之間，難免會有肢體接觸，怎料這行徑卻持續了至少1分鐘，結果轉身一看，果真看見一名男性再用右手觸碰自己。

花花察覺之後，趕忙轉過身，並用隨身包包擋住自己，而花花也表示，當時阿宏還有用利樂包作遮掩，甚至還在事發之後假意跟她說借過，行徑相當誇張。對此，雖然阿宏不斷否認犯行，但法官不採信其說詞，依各種證據、證詞後認定，阿宏沒有尊重他人身體自主權利，恣意觸碰對方臀部，已經嚴重侵害他人身體自主權利，因此依法判他拘役50日，如易科罰金得以1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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