航母山東艦畫面曝光！ 　官兵戴口罩、量體溫「駁斥軍中疫情擴散」

▲大陸自產航母山東艦首曝光，解放軍海軍官兵戴口罩，強調無感染。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，大陸嚴格控管的解放軍也傳出被感染。根據解放軍日報指出，東部戰區的海軍艦長也遭到隔離觀察，東部戰區海軍訓練計畫因疫情有所調整。擔心士氣低落，央視今（19日）搶先曝光，首艘自主建造的航母山東艦，官兵們戴上口罩、量體溫，似乎向外界宣示，軍中內部力抗疫情擴散。

▲大陸東部戰區的海軍「常州艦」艦長余松秋遭到隔離觀察 。（圖／翻攝 解放日報）

先前解放軍日報指出，「某艦」艦長余松秋也在隔離觀察。實際上，他就是就是「常州艦」的艦長，中國自行設計建造的最新型飛彈護衛艦，擔任十分重要工作。報導還稱，大陸東部戰區海軍各級采取嚴格管理、測溫消毒、歸隊隔離等防控措施。外界開始推測，解放軍內部可能也受到大規模感染，但並未受到證實。

▲大陸首艘自主建造的國產航母山東艦新曝光，強調疫情暴發後，海軍嚴格要求防疫（圖／翻攝 央視）

幾天後，央視19日率先報導，大陸首艘自主建造的國產航母山東艦最新畫面，強調新冠肺炎疫情暴發後，海軍仍然嚴格要求品質標準。山東艦副艦長崔永剛也表示， 「（疫情期間）採取小專業集中訓練，大專業分批訓練的組訓方式，抓好全艦、部門、戰位的專業訓練。」央視後製上字，特地括弧「疫情期間」四個字，加強整句話重點，可見解放軍海軍極為重視防疫工作。

▼ 大陸自產航母山東艦首曝光，提振解放軍海軍士氣。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸自產航母山東艦首曝光，解放軍戴口罩、量體溫，強調無感染。（圖／翻攝 央視）

曝光的畫面中，除了強調精實訓練，新聞旁白稱，「練兵備戰的同時，嚴抓封閉式管理、把傳播的可能性切斷在軍艦外，做到防控無死角、官兵零感染。」結尾還出現解放軍難得戴口罩的畫面，幾位官兵進入管制區，配合量體溫。解放軍海軍也表示，山東艦官兵無人感染新冠肺炎，各項訓練試驗工作正按照預定計劃穩步推進。