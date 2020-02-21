　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴香伶質詢處女秀提「不裁員補貼」構想　蘇貞昌回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台灣民眾黨賴香伶質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣民眾黨賴香伶質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院新會期21日開議，民眾黨立委賴香伶質詢處女秀主攻新冠肺炎防疫議題。面對行政院長蘇貞昌，賴香伶提問若勞工被指派到疫區工作該如何因應，蘇貞昌回應如果雇主沒有做好安全健康防護措施，勞工有權拒絕到疫區工作。另外，對於賴香伶提出「不裁員補貼」想法，蘇貞昌則強調，如果他國做得好，台灣會做得更好。

賴香伶21日在質詢蘇貞昌時表示，新冠肺炎疫情肆虐，若勞工被指派到疫區或有健康安全疑慮的地區工作，該如何自處？對此，蘇貞昌回應，「有關對勞工照顧，雇主應該以勞工的安全健康為優先，若要派遣勞工到疫區、相關有安全考量的地區工作，他必須為勞工做好安全健康防護措施，如果沒有，勞工依法可拒絕。」

賴香伶追問，勞工因沒有窗口諮詢，對自身權益也不了解，可能也不知道可依法拒絕，甚至害怕拒絕後工作遭到刁難，如此以來該如何是好？蘇貞昌則表示，條文不可能涵蓋很細，相關執法方面，部會會在執法裡面進一步具體規範。

對於賴香伶建議參考新加坡的企業工資成本補貼，或是南韓「不裁員補貼」的構想，蘇貞昌回應，條例通過後會要求相關部會儘快提出辦法，「他們做得好的，我們會做得更好」。

其他人也看了這些...

60多歲女「2年沒出國」染新冠肺炎　接觸者111位採檢陰性
白牌車司機感染源確認！指揮中心：浙江台商血液驗出新冠病毒抗體

更多熱門新聞...

祭出刑責！居家隔離檢疫趴趴走「還搭捷運」　最高關2年或罰200萬
「振興券」除了夜市還能用在6個地方　一日遊旅客也在發放範圍內
政院拍板！「確診」不聽指示最高罰200萬、「居家隔離檢疫」趴趴走最高罰100萬

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
第24例北部女群聚關連圖曝光！小女兒同住、外孫女曾探病5分鐘
第24例的外孫女、小女兒確診！「家庭群聚」密切接觸者391人
新冠肺炎再添2例！24例北部女外孫女、小女兒確診
首例死亡白牌司機妹妹食品工廠停工　59員工自主隔離14天
官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」　治癒回家10天再發病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

邱顯智爆死亡個案「殯葬人員未被告知病況」 蘇貞昌：防疫作為有整套作業

鑽石公主包機回台　謝長廷秀魔術師陳日昇合照：終於鬆一口氣

賴香伶質詢處女秀提「不裁員補貼」構想　蘇貞昌回應了

卓榮泰怒嗆：不能阻止吳斯懷「喪權辱國」！誰當國民黨主席有差嗎？

買口罩遭藥局怒吼　外交官之妻：不會因偶然一次經歷改變對台灣人的看法

黨部租約到期將搬？　江啟臣：國民黨已非資產龐大的泱泱大黨

美國CDC將台灣列「明顯社區傳播」　吳釗燮：已要求更正

買口罩被藥局威脅報警…含淚台北街頭　外交官之妻背景曝光

中小學25日開學在即　許銘春：不排除第二波防疫照顧假

蘇貞昌還原35天防疫作為　立院報告「新冠肺炎大事紀」

肺炎疫情還沒退燒　民眾看重食材「養生黑蒜頭」也搶翻天

發現白牌運將染疫通報被網友攻擊　醫師蔡文瑞淡然說：大家都在同一艘船

邱顯智爆死亡個案「殯葬人員未被告知病況」 蘇貞昌：防疫作為有整套作業

他暗戀火辣女神...被四海幫逼幫還5萬賭債　還慘遭「綑綁套頭」兇殘凌虐

台灣蛇類超怕人！比你還膽小　動物園教「2原則」保持最美距離

疫情直襲信義區！百貨業績狂掉…他憂：房價要跌了嗎？　網點出關鍵

鑽石公主包機回台　謝長廷秀魔術師陳日昇合照：終於鬆一口氣

旅行業接力推優惠！濱城機票來回5888元、跟團玩4天只要8988元

雷姆或艾蜜派站出來　《Re：從零開始的異世界生活》第二季4月開播

富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

國難當頭義無反顧！女研究員扔論文投入抗疫

第24例「北部女」在哪？雙北警戒

台灣國衛院成功合成「瑞德西韋」藥物！

吳斯懷批蔡英文挑釁大陸　謝震武、柯志恩怒轟

韓國瑜能度過罷免危機？　柯文哲：「這件事」會救了他

「北部女」人在哪　柯文哲問中央：不公開不是恐慌更多？

聽眾酸去選立委　陳揮文嘆氣丟筆

「北部女發燒很多天、接觸360人」　侯友宜再度喊話：中央應以最高標準防疫

誰感染了計程車司機？陳其邁揭露「完整追查過程」、三大關鍵要素

王定宇：台灣是否應停飛中國4城市5航點？

馬英九替武漢發聲「雙方各退一步」

散播防疫謠言會被關？政院研擬特別條例！

買口罩被藥局威脅報警　外交官之妻背景曝光

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面