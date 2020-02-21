賴香伶質詢處女秀提「不裁員補貼」構想　蘇貞昌回應了





▲台灣民眾黨賴香伶質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院新會期21日開議，民眾黨立委賴香伶質詢處女秀主攻新冠肺炎防疫議題。面對行政院長蘇貞昌，賴香伶提問若勞工被指派到疫區工作該如何因應，蘇貞昌回應如果雇主沒有做好安全健康防護措施，勞工有權拒絕到疫區工作。另外，對於賴香伶提出「不裁員補貼」想法，蘇貞昌則強調，如果他國做得好，台灣會做得更好。

賴香伶21日在質詢蘇貞昌時表示，新冠肺炎疫情肆虐，若勞工被指派到疫區或有健康安全疑慮的地區工作，該如何自處？對此，蘇貞昌回應，「有關對勞工照顧，雇主應該以勞工的安全健康為優先，若要派遣勞工到疫區、相關有安全考量的地區工作，他必須為勞工做好安全健康防護措施，如果沒有，勞工依法可拒絕。」

賴香伶追問，勞工因沒有窗口諮詢，對自身權益也不了解，可能也不知道可依法拒絕，甚至害怕拒絕後工作遭到刁難，如此以來該如何是好？蘇貞昌則表示，條文不可能涵蓋很細，相關執法方面，部會會在執法裡面進一步具體規範。

對於賴香伶建議參考新加坡的企業工資成本補貼，或是南韓「不裁員補貼」的構想，蘇貞昌回應，條例通過後會要求相關部會儘快提出辦法，「他們做得好的，我們會做得更好」。

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