陳時中稱地方政府知道「北部女」位置　柯文哲：我真的不知道

記者柯沛辰／綜合報導

國內出現第24例新冠肺炎確診病例，國民黨立委蔣萬安21日質詢時，要求公布60歲「北部女」的所在縣市，讓民眾安心。衛福部長陳時中當場反問「公布以後就會安心嗎」，強調地方政府一定會知道確診者資料。不過，台北市長柯文哲22日否認，「其實沒有，我就不知道」。

蔣萬安21日質詢時指出，現在國人很擔心第24例確診案例，若政府隱匿訊息，不僅造成民眾恐慌，地方政府也無法積極消毒，「部長我知道，你有你專業判斷的角度，但應該至少（公布）在哪一個縣市，或是哪一個行政區，讓民眾們安心，而不是現在很多的訊息都非常模糊。」

陳時中聽完立刻反問「公布以後就會安心嗎？」他解釋，地方政府一定知道確診者詳細資料，「我們態度很清楚，已掌握特定對象，我們不公布；不能掌握特定對象，我們公布。就像鑽石公主號不能掌握特定對象，我們用細胞簡訊全部一次公布，進一步掌握疫調。」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲22日出席台灣民眾黨「國家治理學院」活動時否認，「其實沒有，我就不知道」、「我不知道詳細內容」。

媒體追問，陳時中稱醫調都是跟地方政府合作，資訊是夠的，若認為有不足的地方，可以跟中央來協調，或許能考慮部分放寬，公布地區或地方，前提是地方要提出。柯文哲不滿表示，奇怪，我上次不是講陽明山收容地點，「網路上1450大家就全部開始砲轟。」

柯文哲說，「其實後來我查過網路投票，好像媒體有做，到現在為止，關於收容地點要不要公布，網路投票大概最低58%，最高70%，所以表示大部分國人還是有公開透明的資料可以知道。」

▲柯文哲強調，「我真的不知道」。（圖／記者張榮恩攝）

柯文哲認為，當然民眾有不理性的成分，但畢竟台灣是一個比較成熟的社會，國民素質也比較高，「所以一般來講，公開透明還是會引起一些恐慌什麼，但是不公開透明，引起的恐慌更重。」

柯文哲質疑， 從武漢撤僑的國家很多，到現在為止哪一個國家不公布收容地點？不就只有台灣嗎？「你看大陸為什麼今天搞成這個樣子，就是隱匿嘛，一再隱匿隱匿，所以有時候我們常常在講大陸怎樣怎樣，後來想一想，台灣跟中國同一個醬缸泡出來的，常常那個邏輯都差不多。」

不過，陳時中22日晚間隔空回應，地方首長不能這樣推卸責任，第一手相關的事情應該去進行，而不是在上面講「他們不知道」，把責任推給其他縣市，他聽了不是很高興，因為中央地方應該通力合作，「首長要扛起責任，不該害到其他首長。」