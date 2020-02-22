柯文哲稱不知道案24在哪　陳時中怒批：地方首長要扛起責任

記者洪巧藍／台北報導

國內第24例新冠肺炎個案北部60多歲女性感染源不明，詳細在哪個縣市並未公開，台北市長柯文哲今（22）日回應「我也不知道在哪」再引中央流行疫情指揮官陳時中不滿，批評「首長要扛起責任，不該害到其他首長。」

該名北部60多歲女性感染源不明，而他的外孫女和小女兒也被確認感染新冠肺炎，成一起家庭群聚。外界不斷有公布個案所在地點的聲浪，柯文哲先前受訪時也表示，「公開透明是我的政治主張」，有人說公開會引起什麼恐慌疑慮，問題是不公開不是恐慌更多；陳時中則回應，案24前端相關接觸情況都已經在潛伏期之外，公布意義不大。

柯文哲接受連訪被問及是否地方政府一定會知道疫情相關資訊時表示「我就不知道」，他也提到，有立委問他到底「北部」是哪裡？他回答立委說，「我也不知道」。

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陳時中晚間受訪表示，根據《傳染病防治法》，衛生相關通報的第一線是到地方，地方主管機關接獲傳染病或疑似傳染病通報通知時，應迅速檢驗診斷，調查傳染病來源，或採行其他必要之措施，並報告中央主管機關。

陳時中說，地方單位首長不能這樣子，把責任撇清。第一手相關事情就應該去進行，不能在上面講「他們不知道」沒有辦法進行相關作為。陳時中說明，現在系統很完整，通報會同時到中央和地方，因為情況很緊急。雙方就會展開疫調、消毒等措施。

陳時中強調，地方首長會最早知道，不能推卸責任，不會因為不知道而不作為。「我不太高興」，竟然有首長會這樣反套事實，「說不是我，那就得罪其他縣市啦」。他說，要把責任扛起來，不能說不知道，中央地方應該通力合作。