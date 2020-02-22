安心防疫免出門！　桃園推出肺炎疫情稅捐申辦專區

▲桃園推出肺炎疫情稅捐申辦專區。(圖／地方稅務局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情造成民眾生活、生意大受影響，桃園市政府地方稅務局推出延期分期繳稅、減稅及多元化服務措施，期協助相關產業共渡難關。稅務局李韻馨科長22日表示，該局「肺炎疫情稅捐申辦專區」，除提供線上申請延期或分期繳納，還有網路線上繳稅、網路及線上申辦等資訊，讓稅務申請網路化，陪伴民眾抗疫，安心免出門！

稅務局指出，納稅義務人經主管機關實施強制隔離、居家隔離或檢疫等措施，以及業者因疫情影響，致不能於規定期間內申報或繳納稅款者，可依稅捐稽徵法第26條規定，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。

▲桃園地方稅務局推出肺炎疫情稅捐申辦專區。(圖／地方稅務局提供)

為讓民眾免出門安心在家，如受疫情影響無法於期限內繳稅，可在隔離或檢疫結束後10天內，申請延期或分期繳稅！該局更貼心的特別在網站設「肺炎疫情稅捐申辦專區」( https://reurl.cc/b61W6y )，提供線上申請房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等地方稅延期或分期繳納。

另外，針對受疫情影響的業者，分別推出減稅措施，例如娛樂業者，減少設備數量或營業天數，可申請減免娛樂稅；飯店業者，如部分樓層關樓停用，可申請停用期間以「1層樓」為核准單位，由營業用稅率 3%改按非住家非營業用稅率 2%課徵房屋稅；工廠停工，仍可繼續享有減半徵收房屋稅。

另外，該局「智能客服i桃喜」24小時不打烊稅務諮詢，地方稅開徵期間提供視訊即時補單服務(時間8時至12時、13時至17時)，由專人零距離1對1服務。民眾掃描QR Code或連結 https://reurl.cc/b61W6y即可至「肺炎疫情稅捐申辦專區」申辦。您有任何疑問或不明瞭之處，歡迎撥打該局服務電話0800-316969，將有專人為你服務。

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