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首例死亡！急診醫4點「成社區感染源頭機率極低」　認證：台灣全亞洲最安全

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾紛紛戴上口罩防疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣昨日出現首起新冠肺炎死亡案例，由於該名61歲白牌司機無旅遊史，也非確診病例接觸者，引發外界憂心。對於是否已出現社區感染，急診科醫師認為，此例成為爆發源頭的機率極低，同時也提醒，「有慢性疾病的人更需要做好自我保護措施，盡量不要讓自己染病。」

昨晚消息曝光後，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學不禁擔心，「台灣真的要進入新冠肺炎社區疫情階段了嗎？」不過後來他把記者會內容，重新仔細看過一次，心情反而比較平靜了，果然深夜官方就澄清，並無進入社區疫情的跡象。

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

從記者會上可知，這位病人的職業是白牌車司機，可能有載過中港澳乘客；其二，他入院時直接進入負壓病房治療；再者，參與治療的醫護人員一採都是陰性；最後，目前接觸的家人之中，僅一位是新冠肺炎的陽性反應。

謝宗學表示，這當中透露出許多可能未形成社區疫情的資訊，「首先，感染來源並非完全不情楚，即使病人是以疑似流感重症入院，醫護仍以高規格防疫標準進入負壓病房治療，第一步阻絕院內感染發生。再來，周遭親友目前只發生一位新冠肺炎感染者，病人2月3日入院後再也沒有接觸外界，到今天17日剛好滿14天，快要過了最有可能的病毒潛伏期，以上述狀況分析，這個案例成為社區感染爆發源頭的機率極低。」

▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

▲許多公共場所都要量體溫才能入內。（圖／記者李毓康攝）

雖然算是虛驚一場，不過對於新冠肺炎的犧牲者，謝宗學深表遺憾，同時他也呼籲，「防疫，絕對不只是政府的事，全民一起參與、負起防疫責任，才有可能抑制病毒入侵。洗手是最重要的保護手段；人潮擁擠、密閉空間、出入醫療機構、生病時戴上口罩；非必要不出國，因為現在亞洲地區沒有比台灣更安全的國家；出國回國後14天內注意身體狀況，有呼吸道症狀或發燒趕緊就醫，不要隱匿病情；配合政策該隔離的就隔離，不要到處趴趴走。」

最後，他直言，儘管不一定能完全避免社區疫情，但至少把它控制在小規模、小範圍之內，並且是台灣醫療體系可以承受的程度，這樣即使被傳染發病，也可以得到最好的醫療照顧。

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