嘉縣跨局處會議　鹿草、水上及中埔完成新冠肺炎衛教宣導

▲嘉義縣縣長翁章梁親自主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第三次跨局處會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠肺炎病例的增加，嘉義縣政府20日召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議，由縣長翁章梁親自主持。除了持續深入了解防疫整備狀況及國內外疫情現況，也指示縣府團隊合力執行各項防疫工作。

▲嘉義縣政府「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第三次跨局處會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

因應25日開學在即，翁章梁指示教育處提醒師生，在校應保持教室良好通風、落實教學環境的消毒及清潔；並告知學童必須勤洗手，才能有效的防範病毒。

另外，居家隔離及居家檢疫方面，民政處、衛生局，及警察局會做好良好的橫向協調。若發現需隔離及檢疫的對象在外趴趴走，相關單位將會做好蒐證及開罰的動作；鄉親也能撥打防疫專線1922或05-3620607來舉發。

翁章梁也建議鄉鎮市公所、社區發展協會，包含縣政府，若非必要則需慎重考慮是否停辦或延期活動；以及公共場所的消毒作業，縣府必定會處置完整，讓鄉親安心。

針對疫情的升溫，在居家檢疫衛教宣導部分，在2月18日起至26日，各衛生所防疫人員需配合公所，辦理「新型冠狀病毒居家檢疫衛教宣導」。截至19日止，已完成鹿草、水上，及中埔。