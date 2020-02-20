　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義陸配需檢疫隔離！「三度擅離家」民眾秒舉報　恐遭罰5萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉義縣首次針對居家檢疫外出開罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣針對居家檢疫外出開罰，民眾擅自離開住家。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局日前接獲舉報，一名需居家檢疫民眾，於檢疫期間擅自離開住所，嚴重違反傳染病防治法規定，嘉義縣政府依傳染病防治法開罰，提醒民眾勿以身試法。

▲嘉義縣首次針對居家檢疫外出開罰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲陸配多次出入住家，未依規定自行居家檢疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局指出，被檢舉人2月9日自大陸湖南省返台，入境時檢疫人員已發給「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，卻在自家居家檢疫期間外出，經民眾舉報及警方調閱監視器等相關事證屬實，依傳染病防治法第58條規定可處1-15萬元罰鍰。

縣長翁章梁對居家檢疫民眾竟擅自外出事件相當重視，他指出，武漢肺炎確診病例日增，民眾對疫情十分關心及警覺，違反居家檢疫規定已是社會零容忍，因該案不諳法令且事後態度良好，已能配合居家檢疫規定，依法酌予裁處5萬元。

翁章梁強調，防治武漢肺炎疫情，無論是居家隔離、還是居家檢疫的民眾，隔離期間14天內，不可外出，不可搭乘大眾運輸工具、出境及出國，並需按時回報健康狀況。

衛生局指出，縣府秉持守護民眾健康，以防疫為優先，呼籲接受居家檢疫、居家隔離的民眾勿心存僥倖，以免觸法，務必確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒(≧38℃)或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922或053620607由嘉義縣衛生局安排就醫。

衛生局再次呼籲，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定可處1-15萬元罰鍰，違反居家隔離者，依同法第48條規定處6-30萬元罰鍰。

ET快訊
2年無旅遊史確診！他驚喊「台灣D-day」：真正戰疫終於來了
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義陸配需檢疫隔離！「三度擅離家」民眾秒舉報　恐遭罰5萬

新冠肺炎防疫亂糟糟　高思博：網路治國法所不容

影／澳門學生檢疫「2天偷跑8次」！防疫員上門怒了　曝證據送交裁罰

有拜有保佑！花蓮女土地公廟拜拜遺失包　巡邏警及時尋獲歸還

黃偉哲力推弱勢照顧　台南第3實物銀行新營試營運

積極守護蘭嶼飛魚文化　海巡啟動護漁專案任務

國民黨花蓮縣黨部助清寒　結合慈善團體受理「急難救助」申請

因應新冠肺炎　嘉市衛生所搭「口罩風」衛教宣導

台東一站式產業輔導　因新冠肺炎改辦線上說明會

茗香水享譽國際！徐榛蔚邀社長潘雨晴花蓮取靈感　再創驚艶產品

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

失智柴奶奶「後腿無力」行動不便 家人特製水管螃蟹車陪牠慢慢走

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

嘉義陸配需檢疫隔離！「三度擅離家」民眾秒舉報　恐遭罰5萬

新冠肺炎防疫亂糟糟　高思博：網路治國法所不容

影／澳門學生檢疫「2天偷跑8次」！防疫員上門怒了　曝證據送交裁罰

有拜有保佑！花蓮女土地公廟拜拜遺失包　巡邏警及時尋獲歸還

黃偉哲力推弱勢照顧　台南第3實物銀行新營試營運

積極守護蘭嶼飛魚文化　海巡啟動護漁專案任務

國民黨花蓮縣黨部助清寒　結合慈善團體受理「急難救助」申請

因應新冠肺炎　嘉市衛生所搭「口罩風」衛教宣導

台東一站式產業輔導　因新冠肺炎改辦線上說明會

茗香水享譽國際！徐榛蔚邀社長潘雨晴花蓮取靈感　再創驚艶產品

米蘭時裝周／Gucci又造奇觀！觀眾直入機密後台　旋轉音樂盒舞台太壯觀

劉真已用葉克膜14天…無法久撐！　若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

「貫徹落實習近平總書記重要講話」！李克強：對臨床一線投入效果較好的藥

嘉義陸配需檢疫隔離！「三度擅離家」民眾秒舉報　恐遭罰5萬

民眾奔急診求篩檢！「人數激增」前線醫護累翻　急喊：符合3情況才要驗

快訊／高雄大寮火燒山　延燒近4小時撲滅

收到「申報契稅函」　夫妻相互贈與房屋是否應報繳契稅？

中研院合出肺炎治療藥！7人團隊「加班14天」…完成純度97%瑞德西韋

月經週期、天數「怎樣算正常？」醫曝揪心真相：太多、太長才是病

董至成老婆陷「不倫女女戀」風波！　妻舅鐵口首回應：天天胡說八道

地方熱門新聞

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

高雄鳳山、 小港等4區　21日停水14小時

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

假訊息　網路po文：員林家人肺炎

單騎環島女摔傷警助就醫　韓男友盛讚台灣警

苗栗縣山地管制全面解除　入山免辦許可證

彰化醫挺同袍　診所是防疫最好媒介

年輕爸往生留下妻小6人　警結合善心人捐助

桃園立委萬美玲　關心口罩產能

新冠肺炎防疫亂糟糟

安定警助日籍男尋回手機及駕照

林書豪哪裡人？國中段考題目挨轟

即／女子小三通回台　居家檢疫失聯

中華商場重現汐止雍和園區

更多熱門

相關新聞

快訊／白牌司機妹妹確診！工廠2同事也發燒

快訊／白牌司機妹妹確診！工廠2同事也發燒

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，白牌車司機60歲的妹妹也確診，為國內第23例。不過，該病患其實在食品廠上班，員工現在卻爆料還有另外2名發燒個案，20日晚間就有員工收到21日全面停工兩天的通知，後續公司則會另行通知。

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

新加坡新增1確診　感染源還在查

新加坡新增1確診　感染源還在查

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

即／福岡第2人確診　夫是九州首例

即／福岡第2人確診　夫是九州首例

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面