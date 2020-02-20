嘉義陸配需檢疫隔離！「三度擅離家」民眾秒舉報　恐遭罰5萬

▲嘉義縣針對居家檢疫外出開罰，民眾擅自離開住家。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局日前接獲舉報，一名需居家檢疫民眾，於檢疫期間擅自離開住所，嚴重違反傳染病防治法規定，嘉義縣政府依傳染病防治法開罰，提醒民眾勿以身試法。

▲陸配多次出入住家，未依規定自行居家檢疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局指出，被檢舉人2月9日自大陸湖南省返台，入境時檢疫人員已發給「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，卻在自家居家檢疫期間外出，經民眾舉報及警方調閱監視器等相關事證屬實，依傳染病防治法第58條規定可處1-15萬元罰鍰。

縣長翁章梁對居家檢疫民眾竟擅自外出事件相當重視，他指出，武漢肺炎確診病例日增，民眾對疫情十分關心及警覺，違反居家檢疫規定已是社會零容忍，因該案不諳法令且事後態度良好，已能配合居家檢疫規定，依法酌予裁處5萬元。

翁章梁強調，防治武漢肺炎疫情，無論是居家隔離、還是居家檢疫的民眾，隔離期間14天內，不可外出，不可搭乘大眾運輸工具、出境及出國，並需按時回報健康狀況。

衛生局指出，縣府秉持守護民眾健康，以防疫為優先，呼籲接受居家檢疫、居家隔離的民眾勿心存僥倖，以免觸法，務必確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒(≧38℃)或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922或053620607由嘉義縣衛生局安排就醫。

衛生局再次呼籲，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定可處1-15萬元罰鍰，違反居家隔離者，依同法第48條規定處6-30萬元罰鍰。