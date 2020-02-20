力挺防疫最前線！　吳鳳科大自製「次氯酸除菌水」原液供嘉市警

▲吳鳳科大善盡大學社會責任，免費提供嘉義市警局次氯酸除菌水防疫消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）。

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升高造成酒精等消毒用品嚴重缺乏，吳鳳科技大學善用學校設備、技術與資源，製作「次氯酸除菌水」原液免費提供給社區居民，另也支援嘉義縣市幼兒園。更考量警察工作的辛勞，需近距離接觸民眾、為民服務，吳鳳科大特別送上自製「次氯酸除菌水」原液，免費提供嘉義市警察局，與市警局同仁共同為防疫消毒盡心力。20日市警局張樹德局長親自感謝吳鳳科大蔡宏榮校長。

請繼續往下閱讀...

▲市警局張樹德局長(圖右)親自感謝吳鳳科大蔡宏榮校長。（圖／記者翁伊森翻攝）。

除菌水主要成分為次氯酸、次氯酸根離子，經許多認證單位顯示，都可達到有效殺菌效能及除菌效果，一般消毒抗菌產品直覺會想到「酒精、漂白水」，雖然75%酒精就能將大部分細菌、病毒甚至黴菌都可殺死，但遇到像是腸病毒、諾羅等無套膜病菌時，就無法產生作用。

人體白血球本來就含有微量的次氯酸成份，因此當人體受病菌入侵時，白血球會啟動防禦系統抵抗外來病菌，主動將病原菌吞噬。抗次氯酸可以穿透無套膜病毒讓細胞膜蛋白結構崩壞、變無活性化成水，對人體肌膚以及環境都不易刺激。次氯酸水的優點為滅菌力強、對人體無害、安定性高、瞬間除臭、環保、使用方便、瞬間滅菌。

蔡宏榮表示，學校與地方政府及社區需求緊密結合，建立學校與地區良好和諧、互助互榮關係，這也是本校善盡大學社會責任的實踐。