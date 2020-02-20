減少藥局負擔　鄭文燦：建議中央增加衛生所口罩配送量

▲口罩實名制上路後，增添健保局藥師工作量，桃園市長鄭文燦20日慰勉藥師辛勞，也籲請市民支持防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

口罩實名制上路至今，特約健保局藥師工作量大增，桃園市長鄭文燦20日前往桃園區一家藥局慰勉藥師辛勞，鄭文燦表示，因應國內口罩產能持續提升，中央流行疫情指揮中心指出，即日起健保特約藥局與衛生所，據點每日提供400片成人口罩和200片兒童口罩，也增加藥師工作量，籲請市民排隊購買時多給藥師支持與尊重，也支持防疫工作。

鄭文燦上午視察位於桃園區永安路上的新永安藥局，慰勉藥師投入防疫工作的辛勞，鄭文燦指出，桃園市目前有9個衛生所配合銷售實名制口罩，若衛生所可以全天候推動，將向中央建議增加衛生所配送量，以減少藥局的負擔。

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▲桃園市長鄭文燦20日視察特約健保藥局銷售口罩情形，也籲請市民支持防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府衛生局長王文彥說，政府推動口罩實名制從2月6日開始，桃園市有605家健保特約藥局投入防疫第一線協助銷售口罩，因國內醫用口罩徵用產能持續提升，即日起每日單一據點成人口罩由200片提升至400片，兒童口罩則由50片提升至200片，成人口罩購買方式仍維持7天內2片，兒童口罩購買方式則改為7天內4片，但限於12歲以下兒童健保卡購買，以因應下週二開學需求。

鄭文燦強調，健保特約藥局除協助銷售實名制口罩，本身仍有藥品業務要推動，新政策上路後，對於都會型藥局來說是負擔加重，但營收不太會因賣口罩而增加，籲請市民朋友排隊購買口罩同時能給藥師多一點支持與尊重，一同支持防疫工作。

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