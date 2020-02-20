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湖北：企業3月10日前不復工　開學日無限期延後「最吃勁關鍵期！」

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▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

▲湖北各城封城已近一個月。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情最為嚴峻的湖北省20日下午宣布，省內各類企業不能早於3月10日24時前復工，但涉及保障疫情防控、公共事業、民眾生活等企業不在此限；省內大中小學、幼兒園延期開學，具體開學時間將提前宣布；所有居民應嚴格遵守現居住地疫情防控要求，盡量減少出行，不參加聚集性活動。

▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

湖北省人民政府指出，全省疫情防控正處於最吃勁的關鍵期，疫情形勢開始出現積極變化，但總體形勢仍然嚴峻複雜，為鞏固和擴大疫情防控效果，堅決阻斷疫情傳播，切實保障人民群眾生命安全和身體健康，發布繼續延遲企業復工和學校開學的有關事項通告。

以下為通告內容：

一、 省內各類企業先按不早於3月10日24時前復工。涉及保障疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業）、公共事業運行必需（供水、供電、油氣、通訊等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產和供應等行業）及其他涉及重要國計民生的相關企業除外。復工企業要嚴格落實各項疫情防控措施，依法保障勞動者合法權益。各行業主管部門要加強對企業防疫工作的指導和監督，堅決防止聚集性感染。

二、 省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園延期開學。具體開學時間，將根據疫情防控情況，經科學評估後確定，並提前向社會公佈。

三、 廣大居民（包括在湖北探親訪友休假的外地人員）應嚴格遵守現居住地疫情防控要求，盡量減少出行，不參加聚集性活動，做好居家環境衛生。出入公共場所必須佩戴口罩，對不聽勸阻的人員依據相關法律法規予以處理。

四、各地各單位要認真落實本通告要求，進一步強化主體責任，切實把各項疫情防控和服務保障措施抓實、抓細、抓落地，確保社會大局平穩有序。

湖北省人民政府還強調，希望廣大人民群眾繼續理解配合、積極參與支持疫情防控工作，堅定信心、同舟共濟，守望相助、共克時艱，合力打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

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