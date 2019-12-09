有洋蔥！《台灣的秘密》漫畫進駐全日本4千座圖書館　台日友好再升級

▲《台灣的秘密》漫畫進駐全日本圖書館。（圖／中華文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

這本漫畫有洋蔥！中華文化總會與知名日本學研出版社共同合作推出《台灣的秘密》漫畫，10日將送往全日本3174所國立圖書館、全東京都1332所小學圖書館，同時東奧期間亦會放置在主要接待選手的15座城市、354所學校，文總期望能藉由本書搭上東奧盛事，讓日本民眾更了解台灣的運動、觀光和文化，建立台灣與日本更良好長遠的友好關係。

2020東京奧運即將到來，而自2017年開始，文總於日本東京上野公園舉辦「Taiwan Plus」3年期活動，成功吸引眾多日本民眾認識台灣的興趣，豐碩成果透過僑界介紹，經由朝日媒體與學研Gakken出版社通力合作企劃，藉由出版社負有盛名的「秘密系列」漫畫，深入淺出講述台灣魅力。

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▲《台灣的秘密》結合台日雙方合作。

此次不僅是出版社第二次以國家為主題的企劃，同時結合台日雙方合作，由日本筆者撰寫腳本，並首度嘗試選擇由日本以外的漫畫家做圖，由曾獲得金漫獎最佳漫畫潛力獎佳作的台灣漫畫家「Bigun大槍」繪製，讓本書內容從企劃製作開始，便成為最佳台日交流橋樑。

現為台灣著名漫畫出版社連載漫畫家的Bigun大槍表示，此次接案原本預期只是好好完成工作，但與日方的合作過程，從仔細考究故事主角筷子的使用方式，到謹慎還原台灣地景的嚴謹態度，無一不講究。

其中最令人感動的部分是日方隨行翻譯人員，在台取材的互動過程中提到自己是福島人，日本311大地震時台灣給予很多幫助很感動，這次能有機會接到這個案子，很希望能把它做好，去把台灣的美好傳達給更多日本人知道。這件事令Bigun大槍本人極為感動，創作過程更覺意義非凡，筆下繪製的台灣都將成為日本基礎教育下，認識台灣的第一步。

▲ 《台灣的秘密》製作講究，經過台日雙方長達一年多的繁複溝通。



文總副秘書長李厚慶表示，此次合作經過台日雙方長達一年多的繁複溝通、實地考察與腳本討論後，精選出多個能代表台灣的特色如棒球、夜市等，共計52頁的故事濃縮台灣最精彩的美麗人事物，希望藉由故事的方式傳達有趣實用的台灣資訊給日本小朋友們，搭乘東京奧運的話題，介紹日本人所不知道的台灣，加強對台灣的理解，讓台灣的新印象可以從日本學童開始扎根。

▲《台灣的秘密》此次限量發行1萬本。（圖／中華文化總會提供）



《台灣的秘密》此次限量發行1萬本，日本國立圖書館館藏可供日本人借閱，文總也希望有興趣的台灣朋友，可以大力推薦給日本朋友，有機會也親自到日本朝聖一番，做一次最棒的台日交流。