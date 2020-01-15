日本警官造訪台灣交流研習　大安分局貼心準備「珍珠奶茶」伴手禮

▲日本警官參訪大安分局交流研習。（圖／翻攝自大安波麗士臉書）



社會中心／綜合報導

日本警察廳警察大學特別搜查幹部研修所教授久田大輔等日本警察官一行36人，於1月13至17日造訪台灣進行警政學術交流，期間安排拜會內政部警政署、刑事警察局、臺北市政府警察局、臺北市政府警察局大安分局各層級警察機關並就我方刑事偵防業務及運用CCTV防制犯罪相關細節進行交流及討論。

這次參訪日本警察大學特別搜查幹部研修所成員係來自日本全國各都道府縣警察機關現職警官，職級為警視及警部（約為我國警官階2線4星至2線2星）職務以刑事偵防犯罪為主。大安分局15日為本次參訪行程第四順位警察機關，為維護國家形象暨增進二國警察合作交流，大安分局特別遴派分局內實際從事刑案偵查，績效經驗俱佳警察同仁，藉由調閱CCTV偵破案件等實例進行交流。

▲台灣警官像日本警官示範操作監視器。（圖／翻攝自大安波麗士）

現場除展示CCTV運用於犯罪偵查之外，更安排專人實際操作將日方人員前來會場前一刻的車輛動態，即時展現在投影機前，驗證我方CCTV密度及人員調閱技術，參觀人員紛紛表示讚賞。其中也展示大安分局在每次節慶，用心規劃團體慶祝活動，由主管在特別的日子服務同仁，除慰勞同仁辛勞，無形之中亦凝聚了分局的團隊精神及工作士氣。而因大安分局地處商業繁盛區域，亦不忘展示分局夜間規劃快速打擊警力實際執勤畫面，員警強勢制暴作為令日方人員印象深刻。

▲貼心準備了珍珠奶茶當伴手禮。（圖／翻攝自大安波麗士）



本次會場設在新穎的敦化南路派出所，且特別安排阿里山珠露茶及珍珠奶茶飲料招待貴賓。分局長於會中不但親自向日方解說我國CCTV發展歷程並表示因警方運用畫面會尊重隱私權，因此現今受到民眾肯定普遍運用於犯罪偵查。分局長並與日方代表進行紀念品交換，我方紀念品是以大安區造形的水晶盃，上面書寫有本次參訪日方單位及我方代表姓名與合照，象徵兩方友誼常存。

▲大安分局贈送給每個人繡上漢字名字的警察便帽。（圖／翻攝自大安波麗士）



日方亦回贈鑲有日本警徽紀念獎牌，另我方再致贈日方參訪人員各一頂警便帽，此時日方發現便帽早已精心繡上日方與會警官姓名，不禁感謝大安分局的貼心安排。在參訪結束離去前，分局長表示要給對方一個驚喜，此時拿出2小時前在分局前雙方合影的裱框大合照，作為此行臨別紀念，讓日方代表頻頻點頭稱謝，盡興而歸。

▲全體大合照，2小時完成裱框。（圖／翻攝自大安波麗士）



隨著交通發達，犯罪行為亦漸趨國際化，成功的參訪交流不但有效提升我國國際形象，亦同時進行警政學術交換及合作，共同增進打擊犯罪能力，也促進臺日兩國人民互助情誼。

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