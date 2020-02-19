為何日本仍未列二級旅遊警示？　網友4字神解「台日友好」

▲日本是新冠肺炎僅次於大陸，病例數第二多的國家。（圖／路透）

記者范姜士航／綜合報導

新冠肺炎疫情擴及全球，日本、新加坡是大陸之外，病例數名列第二及第三的國家，台灣也在14日將日本旅遊疫情建議升至第一級注意，並提醒國人赴日旅遊應遵守當地的一般預防措施。就有網友好奇，「為何沒提高日本、新加坡旅遊警示到二級」，不少網友認為原因是「台日友好」。

網友在PTT的八卦板上發出了一篇文章表示，「日本、新加坡應該提升旅遊警戒等級了吧」，在文中提到，日本病例數每天增加，再加上公主郵輪上面的乘客，扣掉被載回國的僑民，其他人19日就會下船解除隔離，龐大的潛在染病人口，加上不斷成長的感染數，又有擁擠的運輸環境，日本是不是應該提升旅遊警示了。

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▲網友好奇為何日本仍未提升旅遊警戒？（圖／翻攝自PTT）

文中也表示，新加坡也是很大的轉口貿易港，人來人往，根本很難嚴防，並詢問網友「是不是該快點提升這2個國家的旅遊警戒等級」。

許多網友對此回應，並提到「台日友好」四個字回應自身的想法，「感覺還是新加坡危險一點」、「新加坡真的應該優先，彈丸之地那麼多病例」、「還沒大規模不敢提升」、「想想看日本也把台灣列疫區不讓日客來，台灣觀光會多慘」、「星日數據透明高」，也有網友認為新加坡是重要的轉口貿易港，最怕就是被斷航呀，貨出不去，人進不來，經濟會掛掉的。