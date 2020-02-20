確診第24例無旅遊史！防醫護出國返台遭隔離14天…醫院祭出防疫政策

▲新冠肺炎在台確診病例達24例。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎（COVlD-19）在台灣確診病例新增至24例，為考量醫療人力以及第一線醫護人員需要照顧病患，所以高雄市衛生局日前特別提醒轄內醫療院所，需提出相關防疫措施，以避免醫療人力緊縮。

考量醫護照顧人員和病人有近距離接觸風險，感染傳播風險較高，衛生福利部公告，6日起具有中港澳旅遊史者應進行居家檢疫14天，除禁止外出，期間也不得上班。雖然這項政策可能影響醫護人員的工作、旅遊權益，不過要是自一、二級流行疫區返台，就得強制居家檢疫14天，醫護人力排班就會受到影響。

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▲高醫進行武漢肺炎防疫演練。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄長庚紀念醫院表示，大年初一就已向院內同仁調查旅遊史，同時建議院內同仁疫情流行期間不要出國，而隨著疫情風險增高，各科主任也不斷提醒同仁，在五月前盡量不到國外參加醫療學會，上周院內更嚴禁同仁到高風險地區，包含中港澳、日本、新加坡等國家，所以目前醫護人力編排不受影響。

▲阮綜合醫院。（圖／記者吳奕靖攝）

阮綜合醫院則是公告指出，11日起禁止醫護行政不得出境至中港澳，17日起至三月底，擴大至全院員工（包括外包人員、志工）禁止至中港澳旅遊。若醫師自日本、泰國、新加坡回國需居家自主管理14天，且暫不上班；非醫師人員（包括外包人員、志工）自新加坡回國，需居家自主管理14天暫不上班，而從日本、泰國回國則需自主管理14天。目前沒有醫護人員違規，所以人力也不受影響。

▲高醫附設醫院急診室。（圖／記者吳奕靖攝）

高醫附設醫院表示，同仁自中港澳返台需自主檢疫14天，其他國家返台者則不比照辦理，就怕人力調度不足，但是院內則是特別開設「員工關懷門診」，只要有出國的同仁都必須自主篩檢及X光檢查，據了解，目前採檢同仁檢驗結果皆為陰性。

義大醫院則是公布規定，疫情期間，要求所有員工禁止前往中港澳（含轉機）及新加坡，其他國家暫緩前往，如因特殊原因必需前往者，需要呈報院方核准，報准後始得前往，回國後須完整交代旅遊路徑。

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