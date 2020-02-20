口罩之亂因何而起？葉元之：蘇貞昌在為自己脫罪

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政府宣布，20日開始各藥局販售口罩數量「加倍」，消息一出，引發基層藥師怒吼，新北市議員葉元之20日在ETtoday《雲端最前線》節目上就批評口罩之亂就是「蘇貞昌在為自己脫罪。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

葉元之強調，口罩之亂來自於行政院長蘇貞昌講話前後不一，一開始說口罩數量絕對夠、隨地買得到，但過了農曆年後又說量不夠，訊息反覆造成民眾的恐慌。另外日前蘇貞昌前往立院各黨團拜會，時代力量立委陳椒華遞給院長口罩，卻被反指「政治人物不要做錯誤示範」，葉元之質疑，所以密閉空間到底要戴還是不戴？

葉元之也直接點出，蘇貞昌會說詞反覆，原因就是「口罩數量不夠」，但不願意承認一開始的說法及決策方向錯誤，所以才會演變後續許多的措施要去補最早的這個洞。主持人楊文嘉也提到，前立法委員沈富雄在節目上表達過一樣的看法，也呼籲專業的問題，就交給懂防疫的人來說，才不會有問題。

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關於《雲端最前線》

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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