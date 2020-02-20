載客量暴跌4成！機場線最慘...　國光、統聯客運撐不住減班最多2成

▲受疫情影響，客運載客量掉3-4成，業者申請砍班。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，衝擊民眾搭乘大眾運輸意願，國道客運業者因應路線載客量下滑，近日也紛紛發出減班公告，大致減班1~2成，同時也加強駕駛員、車站服務人員的自主管理及車輛消毒及清潔。

統聯客運課長甘杰表示，受到疫情影響，每條路線影響都很嚴重，整體來說載客運約掉了3、4成，載客量最差可能一台車僅載5-6人，因此跟監理單位申請減班2成，預計先實施至3月15日，但若後續疫情仍持續嚴重，也可能再延長減班時間。

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▲由於航班量大砍，國光客運機場線旅客量下滑幅度大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

國光客運總經理吳忠錫則說，疫情對於運輸業影響相當明顯，現在兩岸航線大砍、各國出入境祭出嚴格防疫規定，很多航空公司也開始放無薪假，可見機場旅運量掉的很嚴重，機場線的旅客都沒了，遭遇到很大困難。

目前國光客運也向監理單位申請減班至3月15日，整體約減班1~2成，主要檢討無效益班次，希望能降低成本支出，但吳忠錫坦言，一下子損失這麼多，許多業者都撐不住，希望政府能夠趕緊給予客運業紓困方案，幫業者撐過困難。

阿羅哈客運總經理管明穎則表示，疫情影響，平均載客量約掉了2-3成，因此也申請減班約1成，不過尖峰時後長途客運仍可能客滿，後續會看情況進行檢討。

▲客運業者加強車內消毒，來保護乘客安全 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於在防疫部分，各大客運業者也紛紛加強駕駛員、服務人員出勤前的自主管理，若體溫有過高情況，會請同仁回家休息，車輛也會定時消毒及清潔，民眾可以安心搭乘。