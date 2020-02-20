浙江台商抗體驗出「弱陽性」　陳時中：下一波防疫考驗是清明節

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）延燒，中央流行疫情指揮中心今（20）日公佈首例死亡個案的感染源為浙江台商，經過中研院與台大醫院檢驗，發現抗體呈弱陽性。指揮官陳時中表示，下一波防疫考驗是清明節，屆時會有一波返鄉潮，會再思考怎麼做適當安排，讓疫情不至於因返鄉潮擴大。

家住彰化縣的61歲白牌計程車司機，為全台首例新冠肺炎（COVID-19）確診死亡個案，疑似在發病2周前，到台中清泉崗機場載過一名嚴重咳嗽的浙江返國台商遭感染。台大醫院與中研院皆用西方墨點法，分別檢驗3高度懷疑者血清中的MERS、SARS、nCoV抗體，結果只有1人驗出SARS與nCoV弱陽性反應，經比對後確認為浙江台商。

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雖然在疫情爆發後，兩岸航班限縮到只剩4條航線，但隨著疫情持續擴大，被問到未來是否會針對中國大陸返台國人祭出進一步的因應措施？陳時中表示，目前來講航班已大量減低，居家檢疫系統因與地方共識越來越強，也漸趨成熟，目前沒有問題。

不過，他話鋒一轉提到，現在需要思考的是清明節，屆時會有另一波返鄉潮，指揮中心會再研擬適當安排，讓疫情不至於因為返鄉潮而造成擴大。