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社會 社會焦點 保障人權

一聲令下口罩量加倍！藥師委屈肚裡吞：不想被當逃兵

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新聞節目中心／綜合報導

「每天開店只要看到外面有人排隊都是壓力。」台北市藥師公會社區藥局委員會副主委曾光洵，20日在ETtoday《雲端最前線》節目上透露一線藥師心聲，對於政府宣布發放口罩數量增加一倍，大喊真的吃不消。

▲口罩實實名制新制20日上路，一早湧現排隊人潮，由於民眾對新制不甚了解，引發購買爭議不斷，令藥局藥師苦不堪言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲口罩實實名制新制20日上路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾光洵強調，如果是大藥局都快撐不住，更別說是一人藥局，光是發放口罩這件事，每天第一件事情就是發號碼牌，過去125人次搶，現在很難想像
變成最多250人的排隊人龍有多長。而且藥師還有其他正式工作內容，通常都得利用下班時間包口罩，有些人「上班超過12小時，工作負荷已經到了極限。」

「藥師不想被當成社會的逃兵。」藥師公會全聯會理事長黃金舜也強調，配合政府防疫，沒有一個藥師會說「不」。黃金舜提到因為口罩供應不求，政府為了急著生產線，只好把分裝的工作轉給一線藥師，但如果這些工作前端就能完成，可以大大增加發放效率以及降低壓力，呼籲政府「不應該把藥師當成工讀生。」應該快點想出相關配套，解決口罩之亂。

《雲端最前線第783集FB》

《雲端最前線第783集Youtube》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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