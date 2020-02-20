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逐步恢復航線！　東航「復工包機」推出僅一天狂接60張訂單

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▲▼ 兩岸飛機,兩岸班機,加班機,華航,東方航空,上海浦東機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸東方航空。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情下，大陸東方航空為協助企業復工，提出「訂製包機」服務，內容表示，除湖北以外，國內外包機50人即可成團。該項專案提出僅一天，截至昨（19日）止，已有近60個國內外航班、共8000人確定包機意向。

▲大陸東方航空推「復工包機」。（圖／翻攝東方航空官方微博）

▲大陸東方航空推「復工包機」。（圖／翻攝東方航空官方微博）

《澎湃新聞》報導，多個企業或團體提出需求，行程包括貴陽—杭州、上海—喀什、上海—曼谷、杜拜—浦東等航班。其中，蘇州市援疆辦與東航溝通確認了從上海虹橋去新疆喀什支援的100餘人出行業務，上海世邦工業科技集團有限公司與東航確認200人團隊從鄭州到上海。

報導稱，東航近期經過市場研判，計劃於2月底至3月陸續恢復執行國內、國際部分航線。目前東航已經計劃恢復上海虹橋浦東、北京兩場、廣州、深圳、西安、昆明以及成都、重慶、杭州、寧波、青島到各地的航班800餘班及恢復飛往緬甸仰光及曼德勒的班機。

▲▼2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，於武漢天河機場辦理手續。（圖／徐正文提供）

▲首批滯留武漢台灣民眾搭東方航空包機返台。（圖／徐正文提供）

據悉，大陸新冠肺炎疫情爆發時，東航數次擔任海外包機執飛業務，包括滯武漢台灣民眾第一架包機，大陸官方也是敲定由東航執飛。此外，針對防疫管控，東航首家開發「雲申報」系統，將旅客訊息報送與政府、機場的健康監測平台接通，降低病毒透過紙製表格造成接觸傳播的可能。

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