日本淪疫情重災區　倫敦市長候選人：我們可接手辦2020東京奧運！

▲鑽石公主號乘客陸續下船。（圖／路透）

中央社／倫敦18日綜合外電報導

武漢肺炎疫情蔓延，會否影響今夏東京奧運引發關注。英國保守黨籍倫敦市長候選人貝里（Shaun Bailey）今天表示，若夏季奧運及帕運不得不移地舉行，倫敦可以接手主辦。

頗具影響力的倫敦商業早報「金融城早報」（City A.M.）報導，工黨籍的倫敦現任市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也透過發言人表示，若倫敦有被徵詢接手，他們「馬上就能動起來」。

London can host the #Olympics in 2020.



We have the infrastructure and the experience.

And due to the #coronavirus outbreak, the world might need us to step up.



As Mayor, I will make sure London is ready to answer the call and host the Olympics again.https://t.co/1jJesWS1D6 — Shaun Bailey (@ShaunBaileyUK) February 19, 2020

今夏奧運原本預計7月在東京舉行，但由於疫情持續延燒，亞洲多項運動賽事包括東京馬拉松及世界一級方程式賽車（F1）中國大獎賽（Grand Prix）等皆面臨取消或延後舉辦，引發外界擔憂奧運也會受波及。

貝里說：「疫情持續發展的情況下，我敦促國際奧林匹克委員會（IOC）認真考慮，一但有需要，倫敦隨時準備好主辦奧運。」

「我們有所需的設施和經驗，如果我當選市長，若（國際奧會）需我們幫忙，我保證倫敦能再次準備好主辦運動界最大盛事。」倫敦市長選舉將於今年5月7日投票。

英國前體育與公民社會部政務次長孔芮忻（Tracey Crouch）也表示，接辦奧運「完全有可能，只要加上少許創意想法」。

她還說：「大多數的設施都已到位，隨時可供使用，並且（比賽）不用全部都辦在倫敦。」

根據維基百科，近代奧運自1896年起每4年舉辦一次，只有在兩次世界大戰期間停過3次，分別是在1916年、1940年和1944年。

另1904奧運本由芝加哥主辦，但為配合聖路易百週年紀念博覽會，改由聖路易主辦；1908奧運本由羅馬主辦，但因義大利財政問題，後來改由倫敦主辦。（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）