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印尼擬定義LGBT為性偏差！考慮立法強制矯正...已婚女須持家

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▲LGBT。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲LGBT。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

有印尼國會議員近日提出「健全家庭法草案」（Family Resilience bill），將男女同性戀、雙性戀、跨性別者（LGBT）定義為「性偏差」，要求家庭成員將他們舉報至相關權責機構，接受強制矯正，引發人權組織的譴責；此外，法案還對尋求代孕者擬最高刑罰監禁七年，妻子必須「照顧家庭相關事務」。

據The Straits Times報導，有5名跨黨派的國會議員提出健全家庭法草案，主張建立權責機構，處理性偏差行為導致的家庭危機，透過社會、心理和醫療對LGBT強制矯正，盼在今年內完成立法。

根據草案，家庭被定義為由已婚夫婦、有子女的已婚夫婦和單親父母組成的最小社會單位，妻子必須「照顧家庭相關事務」，並「好好對待丈夫和孩子」；對尋求代孕者的最高刑罰為監禁七年。

法案已經被列入2020-2024年議會的優先事項清單，親總統佐科·維多多（Joko Widodo）的執政聯盟在國會佔有74％的席次，意味著決定權落在當權派手中。

國際特赦組織（AI）印尼分部的烏斯曼（Usman Hamid）批評，「這是一個偏父權的法案，是兩性平等和女權一大倒退。」

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