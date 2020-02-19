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狂搶衛生紙！新加坡部長嘲笑香港人「低能」：國人仿效好丟臉

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▲陳振聲。（圖／（圖／取自Chan Chun Sing臉書））

▲新加坡貿工部長陳振聲諷刺香港人「低能」。（圖／取自Chan Chun Sing臉書，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，香港除出現口罩瘋搶潮，還開始搶購糧食與衛生紙。網路上最近就流傳新加坡貿易與工業部長陳振聲的錄音檔，內容可聽見他在向基層解說國家口罩處理策略的過程中，對於人民仿效港人的行為感到難以置信，更諷刺港人「低能」，籲別學習。

綜合媒體報導，陳振聲還提到，政府陷入兩難，如果不全民發口罩，會被罵不關心民眾；但是若全民發口罩，但又會導致醫護人員的口罩不夠用，到時疫情若大爆發，醫療系統會立即垮台。

針對香港的瘋搶現象，陳振聲提到，國人也出現搶購現象，這種行為對國家的國際地位有很深影響，這些行為是丟臉的，「我們讓自己感到尷尬，好丟臉！」不過他也指出，香港即使如此也不會影響經濟地位，因為香港背靠中國，外商仍會與香港做生意，但如果新加坡大亂，「病毒未殺死我們，我們已被自己的行為殺死」。

▲▼新加坡總理公署部長陳振聲。（圖／取自Chan Chun Sing臉書）

▲陳振聲認為國人仿效的行為很丟臉。
陳振聲最後表示，他國只關注如何控制新冠肺炎疫情，「但我們不能短視，政策要更具前瞻性，如何重建經濟發展是重要的研究議題。」新加坡18日晚間再新增4例新冠病毒確診，境內累計確診人數增加到81人，截至18日中午有5名患者已康復出院，重症病例則維持4名。

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