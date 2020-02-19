威士特丹號「最後233乘客歡呼下船」　都呈陰性明搭機回國！

▲威士特丹號結束漂流，船員也陸續下船。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

停靠日本的「鑽石公主號」郵輪今（19）日解除隔離，另一方面，位在柬埔寨的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）最後的233名乘客今日也都完成下船，這些人搭乘巴士前往首都金邊，預計明（20）日回到各自的國家。「威士特丹號」則繼續停靠在碼頭，數百位船員正接受新冠肺炎（COVID-19）的病毒檢驗。

《路透社》報導，有關官員證實，「威士特丹號」剩餘的所有乘客對於病毒檢驗結果呈陰性，今日已全部離開郵輪，許多人當時發出歡呼，船上還傳來喇叭的聲響慶祝。根據當地政府發言人表示，最後的233名乘客已下船，將搭乘巴士前往金邊。

柬埔寨大眾交通部長說明，這些乘客會先在首都過夜，明日才搭機回國，這些人下船後還收到該國傳統的圍巾，當作紀念品。郵輪公司則表示，「威士特丹號」會繼續留在施亞努市的碼頭，等待數百名的船員接受病毒檢驗，至於先前已返家的旅客，將由當地衛生單位進行聯繫。

此前一名從「威士特丹號」下船的美籍女子，抵達馬來西亞後被發現對於新冠肺炎的檢驗為陽性，使得柬埔寨當局受到批評。這艘郵輪曾被日本、台灣、美國關島、菲律賓與泰國拒絕，在海上漂流2周，業者一直堅稱船上並沒有新冠肺炎的病毒。