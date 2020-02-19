▲ 新北惜食分享餐廳「貓男」，貓咪魅力無法擋共譜好時光。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局秉持食物不浪費精神推動「惜食分享餐廳」計畫，位在蘆洲區「貓男」，除了是惜食分享餐廳，店裡還作為流浪貓的中途之家，為他們尋找合適飼主，也協助提供民眾日常養護的建議，愛貓的「貓咪無法黨」們有空不妨可以來店裡與貓咪們互動，共譜美好時光。

老闆許鐳譯幾年前，因緣際會下結識流浪貓救援組織，而積極投入貓咪照顧與流浪貓救援上，時常為了街頭受傷挨餓或被棄養的流浪貓來回奔波，除了希望能搶救更多無辜的小生命，也積極推廣生命教育，目前他希望將「珍惜食物」及「環境教育」傳遞給店內顧客及身邊的朋友，如鼓勵購買格外品蔬果、分享即期食物、自備外帶餐具等。

▲ 新北惜食分享餐廳「貓男」，客人於2樓貓房與貓咪互動。

談及為何會加入新北市農業局的「惜食分享餐廳計畫」，許鐳譯表示，當初因為想買有機、無毒的食材給貓咪們，因而接觸農業局協助農友推廣有機、友善蔬果格外品的「惜食物流平臺」，因農業局媒合餐廳使用蔬果格外品，減少食物浪費的想法，與其理念一拍即合，於是決定加入此計畫，未來也希望邀集志同道合的餐廳，一同為惜食推廣盡一份心力。

農業局長李玟表示，採用有機與友善農法生產的農產品，有時可能會有賣相不好的格外品，因處理較費工，較不被市場接受，常在產銷過程的第一關被剔除，但其實它們的品質及營養與其他蔬果一樣。為避免食物浪費，因此媒合格外品銷售，是珍惜食物重要的第一步。

李玟說，「惜食分享餐廳計畫」目標就是希望媒合這些格外品到餐廳，除減少食材因規格受限所造成之浪費，初衷也是為幫助農民，不讓農民辛苦白費。「貓男」位於新北市蘆洲區中山一路61巷11號1樓，連絡電話：0979-555-663。詳情請參考「惜食分享餐廳」粉絲專頁。請上「新北惜食分享網」網址：http://surplus-food.ntpc.gov.tw/，關注惜食新知。

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