▲ 落實行動治理深入偏鄉拚市民有感，侯友宜走訪雙溪、貢寮里長座談。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜持續傾聽基層心聲，推動行動治理，19日率市府行動團隊前往雙溪、貢寮區，與當地里長進行座談。關心偏鄉道路養護、簡易自來水、特色公園及解決就醫交通等民生問題。

貢寮區座談會上，區長施玉祥報告2019年里長相關提案進度，其中貢寮老街鋪面改善、卯澳漁村前廣場鋪面重鋪案，已獲內政部營建署「城鎮之心工程計畫」及市府配合款補助共計1018萬，預定於2月底招標、11月完工。在新案部份，福連里長吳文益針對偏遠地區免費接駁巴士不足，建議以補助小黃方式，解決遊客及里民週休時段無免費巴士的交通問題。

對此，交通局表示，將另新闢雙溪區、貢寮區及平溪區偏鄉跨區新巴士路線，除可有效利用大眾運輸資源，並滿足偏鄉地區民眾至基隆長庚醫院就醫交通需求；此外，也協助公所提送交通部公路總局「幸福巴士」申請計畫，爭取路線營運，以增進偏鄉公共運輸服務水準。

▲ 新北市長侯友宜持續傾聽基層心聲，推動行動治理。

在雙溪部份，2019年提案已完成上林里番仔坑、份頭路、長源里、雙泰產業道路等逾2萬3800平方公尺道路改善，其餘老舊路段也將逐年編列經費修補；同時於三貂里增設取水口，解決民生用水問題。

雙溪座談會中，里長也踴躍提案，如山路側溝施作工程、河段護岸及地方建置籃球場等問題。外柑里楊文定里長則針對三叉坑至外柑腳平水地區無自來水設施，希能增設簡易自來水。水利局表示，將優先做較急迫性部分的新設取水堰及管線加以改善。

侯友宜說，每個地方都有不的意見與聲音，針對今日的各項提案會請研考會落實持續追蹤及管考，並請顧問、技監、參事不定期到訪各區，聽取地方建言，讓行動治理更落實，地方有急迫需求也應優先施作，以應市民之急。

民政局長柯慶忠表示，2019年行動治理里長提案，貢寮區列管案件37件已解列26件，達成率70%；雙溪區列管案件18件已解列14件，達成率78%。對於偏鄉基礎工程經費不足情形，市府也逐步將權力、經費下放給區公所，落實簡政便民，給市民安居樂業的環境。

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