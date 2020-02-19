新北警點亮「光明燈」新架239具LED爆閃燈　夜間車禍少3成

▲新北警109年度新架設239具LED爆閃燈。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市轄區面積達2千餘平方公里，機動車輛數323萬輛，數量之多居全國之冠，經統計新北市轄區108年自撞、摔傷亡事故，約占事故總件數3成，大多發生於夜間或凌晨時視線不佳的時段。警方為改善此狀況，去年於臺2線、臺62線、臺2丙線及106線裝設LED太陽能警示器共74處，降低3成夜間車禍案件數，今年又新增239具，盼有效降低自撞車禍。

警方分析車禍狀況，發現自摔車或主要發生在燈光昏暗，視線較為不佳筆直路段或彎道，肇因大多為超速、未注意車前狀況及行經彎道未減速慢行，且用路人守法觀念尚不足，致行車時常有爭先、搶快之情形。

▼LED爆閃燈都架設在易肇事路段。（圖／記者陳豐德翻攝）



有鑑於裝設LED太陽能警示燈（爆閃燈）對於降低事故發揮顯著效果，新北警今年於轄內易肇事路段地點，如坪林區北宜公路、新莊區中正路、五股區疏洪一路、中和區景平路、淡水區淡金路等231處，完成裝設LED太陽能警示燈238具。

警方也持續利用建置之道路交通事故統計系統，大數據分析轄內易肇事危險路段，機動調整裝設地點，藉由科技輔助設備取代以往規劃警力於易肇事路段守望，降低警力負擔。

新北市政府警察局呼籲用路人，切勿超速行駛，行經危險路段，適當放慢車速並注意對向來車狀況，尤其在彎曲幅度較大的彎路更需提早減速，預留安全的反應時間並隨時注意車前動態，遵守相關路權規定，以提高行車安全並保障自己與他人的生命、財產安全。

【更多新聞】

►影／蘆洲5屁少騎車亂按喇叭挑釁 惹上「7球友」把他們當球打

►影／林口騎士遇死劫 超車後失控遭大貨車輾「臟器外露」慘死

►影／消毒酒精碰衣服靜電恐起火？消防達人警告：千萬不要這樣噴