▲ 新北乳牛也有專屬身份證，冷烙編號防疫健康全登錄。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處每年為乳牛場進行防疫冷烙印編號，預定在2月底完成297隻乳牛的編號，讓每頭乳牛都有自己的專屬防疫編號，就像是我們的身份證字號。乳牛防疫編號可以協助酪農戶建立完整的牛籍資料，防疫人員可以更清楚識別，進行個別疾病檢診確保乳牛防疫安全。

動保處指出，早期臺灣牛隻出生死亡要向公所辦理牛籍登記，因每隻牛身上的渦漩都不一樣，當牛遺失或被盜，便由這些渦漩辨識身份，但因牛渦旋辨別耗時、且判讀不易，現耳標、頸牌、踝帶以及液態氮冷烙印標示，其中冷烙印不傷及牛隻、不會脫落且遠距離可看得清楚。

▲ 乳牛一歲齡時以液態氮烙印。

動保處表示，在新北市仔牛出生後，酪農會向動保處領統一編號耳標，此統一編號為終身使用，並於牛隻一歲齡時，以液態氮烙印。烙印過程先以95%酒精溼潤冷卻牛隻體表，然後以事先浸泡於液態氮桶的銅模，置於溼潤牛隻體表黑色毛皮膚上約30秒，以極冷且快速的僅破壞皮膚的黑色素細胞，而沒有傷害到毛囊細胞，約1至3週的時間烙印的地方會長出白色毛。

新北乳牛飼養戶王承富表示，使用冷烙印牛隻編號可建立牛隻基本檔案及系譜，保持牛隻真正的身份，避免近親配種，配合電腦建立資料檔案，例如場內乳牛平均在2至4月間進行配種，最多時待孕乳牛可達近100隻，經紀錄可推算待孕母牛群個別的預產期，讓王承富有充足的準備可以讓每頭待孕牛媽媽生產順利母子均安。

▲ 準備浸泡於液態氮桶的銅模。

動保處表示，新北市轄內目前有5場乳牛場，最新統計總頭數為1209頭乳牛，每年都會調查各乳牛場當年度出生的仔乳牛數，進行仔乳牛冷烙印，每頭仔乳牛都有自己的永久編號，藉以落實牛籍，並加強乳牛傳染病篩檢等防疫工作。

農業局長李玟表示，動保處協助乳牛烙印標示工作可強化牛籍管理工作，乳牛有了專屬的防疫編號後，等同有了屬於自己的健康紀錄，可以透過牛籍管理，落實動物用藥、疾病篩檢及傳染病防治的管理，保障牛隻健康，另也可藉由防疫編號來加強個別泌乳量管理，方便畜牧場每天檢視乳牛健康，做好個體醫療照護，維護乳品品質，確保市民食用安全。

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