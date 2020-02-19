桃園議員張運炳賄選案放棄上訴　落選頭葉明月將遞補上任

▲桃園市無黨籍市議員張運炳因賄選案遭地院判處當選無效，日前向議會請辭，遺缺由同選區國民黨籍落選頭葉明月遞補。（圖／翻攝自桃園市議會）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市無黨籍市議員張運炳因賄選案遭桃園地院判處當選無效，並判處3年6個月有期徒刑，張原本向高院上訴，但本月14日卻向桃園市議會請辭，並向高院民事法庭撤回上訴，桃園市議會19日指出，遺缺將由該選區（中壢選區）落選頭葉明月遞補上任，預估本月底可宣誓就職；據指出，張運炳主動辭職是希望爭取刑事二審有利判決，但健康因素也是考量之一。

針對無黨籍市議員張運炳請辭，桃園市議會表示，張運炳請辭後，針對當選無效官司也同時向高院民事法庭撤回上訴，亦即尊重桃園地院一審作出當選無效之判決，議會於18日接獲通知張運炳確定當選無效，同選區落選頭國民黨籍的葉明月只要得票數高於最低當選票數的1/2即可順利遞補，中選會已開始作業中，桃園市議會若接獲通知會盡快安排葉明月議員宣誓就職。

據指出，張運炳在本屆市議員選舉涉嫌賄選遭桃檢起訴，地院一審判處3年6個月有期徒刑，民事庭也判處當選無效，張運炳主動職辭與放棄當選無效官司在高院上訴，主要可能是希望爭取賄選二審獲得較有利之判決。

此外，張運炳為桃園市議會無盟黨團議員，據無盟黨團總召李家興透露，張運炳放棄上訴主要是身體情況不佳，張運炳私下指出已罹患口腔癌2期，本屆議員選舉涉嫌賄選遭收押，離開看守所後舊疾復發進行手術，會辭去議員健康因素也是主要考量。

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