詐領助理費1090萬　國民黨桃園六連霸議員舒翠玲遭貪汙罪聲押

▲桃園市六連霸市議員舒翠玲涉嫌虛報人頭詐領助理費高達千餘萬元，桃檢依貪汙治罪條例19日凌晨向桃園地院聲押。（圖／翻攝自舒翠玲臉書）



記者沈繼昌／桃園報導

有「議會戰將」稱號的六連霸桃園市國民黨議員舒翠玲18日遭檢調傳喚，檢方以舒涉嫌自2010年起以虛報人頭詐領助理費高達1090萬元，檢方指揮桃園市調處兵分三路包括服務處、住家與陳姓助理等住處同步搜索，檢方偵訊後認為舒女與其張姓先生、陳姓女助理涉犯最輕本刑7年以上有期徒刑之貪汙重罪，19日凌晨向桃園地院聲請羈押禁見。

桃檢調查，56歲的舒翠玲是桃園縣第14、15、16、17屆縣議員與桃園市第1、2屆市議員，檢方查出舒涉嫌自2010年起以實際擔任助理的2名陳姓、2名舒姓人員聘為助理，並向議會申報公費助理薪資，桃園市議會出納人員依舒出具不實文書，將助理薪資撥至人頭帳戶，詐領不法所得高達1090萬元。

檢調經傳喚舒翠玲、舒的張姓丈夫、助理等共6人，認定舒、張與2名陳姓助理涉貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，依法將舒、張與陳聲押，另外一名陳姓助理則以5萬元交保，桃園地院19日上午召開聲押庭中。

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