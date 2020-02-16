違反選罷法遭判刑4年！壽豐鄉長曾淑懿請辭　3個月內補選

▲花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿（左）和丈夫劉耀宗（右）。（圖／民眾提供）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨籍花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿被控違反選罷法，遭判處有期徒刑4年，褫奪公權3年，依法停職。曾淑懿16日對外發聲明表示，已於14日提出卸任職務申請。花蓮縣政府民政處長江東成表示，將在3個月內辦理壽豐鄉長補選。

國民黨籍花蓮縣壽豐鄉長曾淑懿2018年參選時，涉嫌透過樁腳以5萬元向有意參選鄉長的鄉民要求放棄參選，改選鄉民代表，花蓮地檢署依違反選罷法將曾起訴。

法官認為，曾淑懿為社會歷練經驗豐富的成年人，自知以交付賄賂方式，要求具候選人資格的謝男不要參選，違反選舉罷免法第97條第1項對於具有候選人資格者行求賄賂而約其放棄競選，會危害選舉公平、公正和純潔性，破壞社會善良風氣與民主法治秩序甚鉅，判處有期徒刑4年，併科罰金250萬元，褫奪公權3年。全案仍可上訴

曾淑懿16日發布聲明表示，不願鄉政事務因停職而耽擱，沉痛決定宣布辭去壽豐鄉鄉長一職，已於14日送交辭職書。

曾淑懿聲明表示，在夫婿劉耀宗的支持下服務壽豐超過45年，創造全國有機農業發展典範，就公務推展戳力以赴，一向問心無愧，始終堅持清廉，今遭受惡意汙衊，未來必將證明清白，賡繼為民服務。

花蓮縣政府民政處長江東成表示，依據地方制度法，一審因案涉入賄選、遭判刑的鄉鎮市長，在二審確定前自行請辭，依規定縣府將於3個月內辦理補選。

據地方人士透露，現任縣議員徐雪玉基層實力雄厚，曾任3屆鄉民代表、4屆縣議員，也擔任過副議長，長期耕耘地方事務，政壇資歷超過20年，外界看好，目前雖未表態，但未來動向早備受鄉民關注。

曾淑懿丈夫劉耀宗也有可能「代妻出征」，劉耀宗民國97年自法務部矯正署花蓮監獄科員退休後就與妻投入地方事務的服務。

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