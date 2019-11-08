警遇酒後鬧事、家屬又不願帶回！2醉男猝死　桃議員爭取：立法強制送醫

▲員警受理酒後鬧事，家屬拒帶回民眾，市議員蘇家明要求爭取立法強制送醫。（圖／蘇家明提供）



記者楊淑媛／桃園報導

針對警方處理酒後鬧事民眾動輒得咎，家屬甚至狀告員警處理不當情事，桃園市議員蘇家明8日在市議會總質詢時，要求市政府向中央爭取立法，往後警察遇到酒後鬧事民眾時，如果已經到意識不清，家屬又不願出面或帶回時，能夠給予執法員警強制送醫的法令依據。

蘇家明表示，警察不僅工作危險性高，又必須隨時待命，辛苦又缺乏保障，員警處理酒醉民眾，經常在酒後鬧事拘留後發生意外，但到最後家屬都責怪警察處理不當，甚至提出告訴，請問警察的安全及保障在哪裡？

今年八月間，桃園一名男子酒醉吵架鬧事情緒激動，未聽

勸阻出拳攻擊員警，遭員警逮捕壓制在地，在掙扎過程，警方召來消防隊救護包紮過程，發現男子呼吸心跳異常，緊急延醫後宣告不治，發生這種意外，警察責任如何釐清，就是很大的問題。

蘇家明指出，今年十月苗栗縣通霄鎮一名男子酒後失控跌倒，導致頭、手受傷，親友報警請求協助就醫，遭警帶回派出所拘留室保護管束，不料卻突然失去生命跡象，家屬也指控警方延誤送醫。

「我一直都很關心警察待遇裝備及安全保障」，蘇家明認為，員警處理酒後民眾動輒得咎，他建議市長鄭文燦應該出面向中央爭取立法，讓警察在遇到酒醉民眾時，已醉至意識不清，家屬又不願出面或帶回，能給予執法員警強制送醫的法令依據。

尤其，中央修正消防法，賦予消防員「退避權」，未來消防弟兄可衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。而警察法已經多年未修正，造成警察成為弱勢的一群。

蘇家明希望鄭市長可以動用影響力，針對酒醉或失去意識而鬧事的民眾，讓中央盡速修法，能夠強制送醫或強制家屬領回，保障員警安全避免危險。

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