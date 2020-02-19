桃園各校開學前環局大消毒　鄭文燦：不舉行開學典禮改以廣播進行

▲桃園市長鄭文燦19日宣布，面對新冠肺炎疫情，各級學校在下週25日開學時不用舉行開學典禮，可以廣播方式進行。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，桃園市長鄭文19日視察桃園市農會有機蔬菜包裝出貨狀況，面對媒體提問全市各級學校開學前防疫準備情形，鄭文燦表示，他已要求環保局在開學前進行大消毒，同時宣布25日各學校開學不用舉行開學典禮，改以廣播方式進行。

桃園市各級學校因應新冠肺炎疫情均延後至25日開學，鄭文燦19日上午前往桃園市農會視察有機蔬菜包裝出貨情形，關心市府促銷供應學校蔬菜超額數量，鄭文燦指出，因應蔬菜調節，這次花了三天時間促銷1千箱也就是10公噸蔬菜，收購價格超過每公斤50元，對菜農提供很大保障。

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▲桃園市長鄭文燦19日視察市農會有機蔬菜包裝出貨情形。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體關心開學前各學校準備口罩、酒精、額溫槍等防疫用品是否足夠？

鄭文燦強調，為讓各校順利開學，學校衛教要讓大家了解，避免群聚效應，他已宣布各學校開學前，請環保局在開學前進行大消毒，可以不用舉行開學典禮，改以廣播方式進行。

鄭文燦說，開學前要求教育局防疫物資做最後統計檢查，200多所學校一定要準備相當數量的口罩、酒精、額溫槍，如果額溫槍不夠，可向教育部申請外，也將尋求民間廠商支持，讓額溫槍達到充足數量，教育局也推出線上教學，讓學生在家裡一樣可以學習。

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