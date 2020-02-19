持玩具槍搶劫小黃500元　躲水塔隔間拒捕！警噴辣椒噴霧…他棄械投降

▲桃園市林姓男子本月12日持玩具槍搶小黃司機，警方在其住處搜出玩具槍、安毒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子本月12日凌晨在八德區搭乘小黃，並以玩具槍搶奪司機500元後逃逸，警方據報後透過天羅地網查出林嫌住處，但林堅不開門配合，員警在住家通風口噴灑辣椒噴霧器，林受不了刺鼻氣味束手就擒，警方僅花4小時順利逮捕林嫌到案，起出做案用2把玩具槍與安毒等證物，全案依強盜罪、違反毒品防制條例等罪嫌移送桃檢偵辦。

八德警分局指出，12日凌晨4時許，年約30歲的林姓男子在八德區招攬小黃前往廣興路，待小黃車抵達廣興路附近超商前，林男見四下無人，從隨身背包中取出2把玩具槍，喝令司機把錢交出來，小黃司機將身上僅有500元交出，林得手後立即逃逸，小黃司機立即向警方報案。

▲桃園市林姓男子本月12日持玩具槍搶小黃司機500元，警方4小時內以辣椒噴霧器逼出林嫌就範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方據報後分局長陳錦坤指示組成專案小組偵辦，經調閱案發周邊天羅地網影像，鎖定待業中的林姓男子涉有重嫌，其中林男作案得手後徒步返家畫面確認是林男犯案，12日上午7時許警方趕往林嫌住處查緝。

林男發現員警上門後躲在住處頂樓水塔隔間內，堅持不配合還反鎖隔間門，警方在隔間上方通風口噴灑警用辣椒噴霧，林男受不了刺鼻氣味開門束手就擒，警方現場起出2把玩具槍、安非他命21.15公克與安毒吸食器等證物，警方偵訊後將林男依強盜罪、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市八德警分局破獲強盜小黃案，廣興所警友站榮譽站長鄧旭東19日至廣興派出所頒贈獎勵金鼓勵有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德分局破獲強盜案，廣興所警友站榮譽站長鄧旭東、幹事劉博仁至廣興派出所頒贈獎勵金鼓勵偵查隊與派出所有功同仁，期勉繼續維護轄區治安貢獻心力。

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