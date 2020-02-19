安倍晉三「爽吃河豚」：口感有嚼勁　網友氣炸：現在是吃河豚的時候嗎！

記者林彥臣／綜合報導

日本的新冠病毒（COVID-19）疫情不斷蔓延，鑽石公主號郵輪更在19日晚間爆出新確診79人，全船累積確診621人，然而日本首相安倍晉三今天則是忙著接見山口縣下關的河豚業者，並且在試吃河豚時口感，「鬆軟又有嚼勁」。相關新聞出爐後在網路上遭到網友罵翻，直指現在試吃河豚的時候嗎？

根據NHK報導，首相安倍晉三接見7位山口縣下關的河豚業者，下關是日本河豚產量最多的地方。業者指出，因為暖冬的關係，本季的河豚產量有點下滑，但是受到本月初天氣的影響，讓水溫下降河豚的產量又再度恢復。

安倍晉三試吃後表示，河豚香脆可口又鬆軟有嚼勁，是生魚片中最美味的「我希望來日本的西方旅客可以多多品嘗，享受當季的美味」。

▲安倍試吃河豚後不久，鑽石公主號又爆出79例新的確診病例。（圖／達志影像／美聯社）



業者在結束與安倍的會面之後，又對媒體轉述表示，「安倍首相樂見於有更多人消費河豚，因此我們會更加努力推廣」。

在NHK的推特上，網友在這則新聞下面留言罵翻首相安倍晉三表示，「你最好給我連肝都吃下去」、「人們正在受苦時，你在吃美味的河豚！」、「他有這樣的神經，讓我覺得很嫉妒」、「不能對新冠肺炎也做出立即反應嗎」、「這是什麼新聞，NHK還好嗎？」、「安倍首相放棄了」。

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