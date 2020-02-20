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日本女高中生遭輾亡！生前手機放長椅直播跳軌　怨恨：想留下「證據」

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一名17歲高二少女在日本瀨谷車站候車時，從月台上跳入鐵軌中，當場遭到進站的特急電車輾壓身亡。（圖／翻攝自ANNnewsCH YouTube）

圖文／CTWANT

18日上午7點左右，一名17歲高二少女在日本瀨谷車站候車時，從月台上跳入鐵軌中，當場遭到進站的特急電車輾壓身亡。少女在跳下去之前，將自己的手機放在身後的長椅上，並於Twitter上直播整個過程，因此整件事及影片在網路上散播開來。

根據《LIKE JAPAN》報導，從少女生前於Twitter上發表的文章內容，可以推測少女除了長期受到同學的霸凌之外，也遭受到自己父親的性虐待，在如此的痛苦之中，少女雖然有在Twitter發表尋死的言論尋求援助，然而卻仍然沒有人給予她幫助。

▼少女於Twitter發表的貼文部分內容翻譯。（圖／翻攝自LIKE JAPAN）

日17歲女高中生直播跳軌輕生　生前坦言：想留下死過的證據

日17歲女高中生直播跳軌輕生　生前坦言：想留下死過的證據

日17歲女高中生直播跳軌輕生　生前坦言：想留下死過的證據

她在Twitter上的幾則貼文內容寫著父親對她的性虐待，以及同學欺負霸凌她，「我可是知道你不只登錄了很多交友軟體，還趁自己女兒睡著的時候揉胸捏屁親吻什麼的！！！！！噁心噁心噁心噁心啊～噁心」、「來欺負我的傢伙每個都是醜八怪」、「我的願望是現在立刻死掉。神，你有聽到嗎？」、「即使自己的人生被別人弄得亂七八糟，也不能向其他人求救嗎？」、「想到自殺直播之後的事情就笑得合不攏嘴，是否會成為傳說，還是被其他人尊敬呢？」

少女也表明，直播自殺的理由是因為「想要留下死過的證據」，也有不想和那些時尚心疾者（ファッションメンヘラ，指不斷向他人展現自己的心理疾病，並把它當作時尚裝飾自己的人）混為一談的原因。直播讓此事一下子就在網路上傳開，雖然直播影片已遭Twitter官方刪除，但許多網友早已備份並迅速流傳於網路上。

日17歲女高中生直播跳軌輕生　生前坦言：想留下死過的證據

▲▼少女於Twitter發表的貼文部分內容翻譯。（圖／翻攝自LIKE JAPAN）日17歲女高中生直播跳軌輕生　生前坦言：想留下死過的證據

日17歲女高中生直播跳軌輕生　生前坦言：想留下死過的證據

不少網友對於自己沒有辦法向她伸出援手感到自責，也有人祝福她一路好走，更有人冷靜分析「瀨谷站的自殺女高中生…這個世間真的有這麼痛苦的嗎？但是不知道這些事情，好好地過上一日的人也是有的，這就是世間。」、「想必她真的非常的痛苦，希望來世她能夠幸福。」

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