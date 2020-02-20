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發病29天才確診！北部女「平日接觸路徑」曝光　指揮中心：目前病況嚴重

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲指揮中心已掌握密切接觸360人。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照／記者林敬旻攝）

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心19日晚間公布新增1例「本土」病例，為國內第24例。這名北部60多歲女性，近2年無出國史，發病29天後，19日確診，指揮中心表示，該名女子平常大多在家看電視或到社區內運動，目前病況嚴重，當務之急是「追查可能感染源」。

指揮中心19日晚間10點30分突然公布「國內第24例確診」快訊，患者是北部60多歲退休女性，近2年無出國史，1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22～1/29四度到診所就醫。

請繼續往下閱讀...

女病患因症狀變嚴重且呼吸急促，於1/29晚間前往醫院急診，經查為肺炎，於1/30住院，因病情惡化2/10轉入加護病房，並於2/17因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，於19日確診，目前正在隔離治療，病況算嚴重。

莊人祥指出，該名個案生活單純，平日主要活動是包含在家看電視、社區裡面的運動公園運動以及和朋友唱卡拉OK，目前僅掌握患者的女兒有一名同學自杭州返台，1/6曾經碰面，但以接觸、發病等時間推算，感染可能性低。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,口罩,流感,防疫,假日,休憩,散步,出遊,大陸冷氣團。（圖／記者李毓康攝）

▲路上民眾紛紛戴起口罩。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心當務之急就是「追查可能感染源」，目前已掌握密切接觸360人，包括親友及診所醫院人員，正安排採檢。另將針對個案發病14天前之活動史與可能暴露者，追查可能感染源。

至於該名個案是否已經定調為「社區感染」，莊人祥則認為，還必須看接下來疫調，該名患者的接觸史、活動史等而定。

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▼北市國父紀念館擺放消毒用酒精供遊客使用，入場前一律量體溫。（圖／記者李毓康攝）

▲▼因應新冠肺炎疫情,北市國父紀念館在入口擺放消毒用酒精供遊客使用,並一律在入場前量測體溫,武漢肺炎,防疫,額溫槍,病毒,流感,COVID-19,景點,觀光。（圖／記者李毓康攝）

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