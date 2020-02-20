美國撤僑也不講人道！　僑民不配合防疫SOP「殘酷下場曝光」

▲黃創夏指出，如果美國僑民不配合CDC的撤僑SOP，就不能入境美國。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣在因應從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）的防疫工作，力求防堵每一個破口，因此在對於撤離疫區國人的工作上，堅持遵守相關SOP，卻遭到前總統馬英九質疑「歧視凌駕人道」。對此資深媒體人黃創夏在新聞節目《關鍵時刻》上表示，美國在防疫工作讓，也是不講人道，不配合撤僑SOP就無法入境美國。

▲美國對自己的僑民說，撤僑只有「一次機會」 。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



主持人劉寶傑提問表示，鑽石公主號已經變成中國以外，全世界最大的疫區，對此美國要求從日本撤僑，但是美國隊自己的僑民說，「只有一次機會」，如果不配合的話就不能回美國。

黃創夏指出，美國是講人道、講人權的，但是「防疫你要配合我」，不配合的話沒什麼好講的，「不要跟我講人道精神退後，我跟你講不准回來，就不准回來！」美國已經派了飛機去撤僑，有人說在當地已經關了10幾天了，回去之後還要配合美國隔離14天，乾脆不坐飛機，跟著日本人下船。

黃創夏說，美國CDC（美國疾病管制與預防中心）就發信給不願意回美國的人一人一封信，目前有100多個美國人，其中有40已經確診在日本治療，其他的人14天內不准入境美國，已經被美國列為入境限制名單。

▲不配合CDC撤僑的僑民，將被列為入境限制名單，並且通知海關與邊境保衛隊。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



黃創夏指出，在這14天內絕對不可取得任何美國飛機的登機證，也不可能從加拿大、墨西哥或港口入境，因為名單已經全都通知了海關與邊境保衛隊，偷渡就抓起來，美國的意思就是，不配合防疫就沒在講人道的，防疫絕對不能有破口，這些人通通待在日本或別的地方，14天之後確保健康才能入境。

劉寶傑驚呼，「那他的自由呢？他的人權呢？」

黃創夏直言，這個時候請馬英九再來問說「這是不是叫做民粹輾壓人權？歧視凌駕人道」連美國這麼先進、防疫資源這麼多的國家也告訴僑民，「我不容許有一個破口」，第二個是在告訴日本，「日本你搞成這樣子，我不信任你！你們（僑民）信任日本，就留在日本」

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