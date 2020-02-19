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新竹市11萬流感疫苗全數用罄　市府團隊持續為市民健康把關

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▲新竹市本(108)年度公費流感疫苗採購118,120劑，已全數接種完畢。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市本年度公費流感疫苗採購11萬8,120劑，已全數接種完畢。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局19日表示，今年度公費流感疫苗採購11萬8,120劑，已於今日全數接種完畢。由於近期氣候寒冷，請民眾務必提高警覺，如出現類流感症狀或流感危險徵兆，第一時間務必「戴上口罩」及早就醫，就醫後盡量在家休息，減少出入公共場所，降低傳染的機會。

新竹市長林智堅表示，每年12月至隔年3月期間是流感高峰期，為守護市民健康，市府每年購置足夠流感疫苗為民眾服務，以提升自我保護力，保護自己及家人健康；林智堅也感謝第一線辛苦協助民眾施打疫苗的衛生局所同仁、志工夥伴及醫療院所的努力，市府團隊會持續為市民健康把關。

新竹市衛生局長王宗曦表示，為因應流感疫苗延後開打，已於去年11月1日起配合疾病管制署政策，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增加「有發燒症狀之類流感患者，其家人/同事/同班同學有類流感發病者」，請醫師善用公費流感抗病毒藥劑，減少疾病傳播及重症與死亡的發生。

衛生局表示，國內流感疫情雖下降，但還在流行期；由於近期各地氣溫變化大，提醒民眾仍應保持警覺，持續做好個人手部衛生與咳嗽禮節，及落實生病在家休息等措施；如果出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速就醫，並依醫師指示服藥，以降低引發重症、死亡的風險。有關流感相關資訊，可至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

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