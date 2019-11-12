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竹市衛生局提醒化粧品法規新制上路　廣告不實最高可罰500萬

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▲今年7月1日起「化粧品衛生安全管理法」修正新法上路。（圖／新竹市政府提供）

▲今年7月1日起「化粧品衛生安全管理法」修正新法上路。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今年7月1日起「化粧品衛生安全管理法」修正新法上路，罰款大幅提高，新竹市衛生局提醒市民務必遵守法律，以免觸法，近期就有市民王先生，自行上網販售海倫仙度絲洗髮精，因廣告宣傳可以減少落髮等，被處4萬元罰鍰。

衛生局表示，此次新法重點在大幅提高化粧品違規罰則，特別是針對廣告不實與誇大療效等提高罰鍰，更不能有宣稱醫療效果，並且增加產品須確實登錄等相關規定，另外，自110年7月1日起也會將非藥用牙膏及漱口水納入化粧品管理，希望透過詳實的法規對市面上推陳出新的產品進行規範，以保障消費者權益，新竹市衛生局也會配合衛福部食藥署進行稽查，提醒民眾務必注意。

衛生局表示，一位新竹的王先生今年8月於拍賣網站刊登海倫仙度絲洗髮精廣告，內容描述「醫療級洗髮精…鎮靜頭皮，改善血液循環，減少落髮…活化毛囊，告別髮量稀疏，讓你的頭頂不再光溜溜…零過敏…」等誇大字句，就因違反新法廣告不實與誇大，被處以4萬元罰鍰。

衛生局提醒，化粧品廣告違規罰則由5萬元以下，修改為涉及虛偽誇大處4萬至20萬元，宣稱醫療效能處60萬至500萬元，於110年7月1日後標示違規由10萬元以下，提高至1萬至100萬元罰鍰，新竹市衛生局統計今年1-10月化粧品違規案件共開罰18件、裁罰16萬5,000元，其中有6件標示違規，12件廣告違規，另涉違規移他縣市計4件。


衛生局呼籲，化粧品業者須符合化粧品衛生安全管理法等相關規定，刊登廣告不得誇大不實或額外宣稱具有醫療效能。詳細法規請逕向衛生福利部食品藥物管理署官網，「業務專區」項下-「化粧品」專區(網址: https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=40)查詢。

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