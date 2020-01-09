竹市衛生局長視察年節食品　讓市民健康安心過好年

▲新竹市衛生局長王宗曦至賣場視察，維護市民食的安全。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

除舊歲迎新春，家家戶戶為準備除夕夜圍爐的豐盛佳餚或新春拜年送禮，為讓民眾安心過年，保障民眾採買年貨時食品安全衛生，新竹市衛生局已完成春節複合式專案，稽查19家業者、查核食品標示92件及抽驗68件食品，均符合規定，今日局長王宗曦更至賣場視察，維護市民食的安全。

新竹市衛生局表示，年前現場視察意在提醒，業者平時應落實自主管理，販賣來源及標示皆清楚之食品，為民眾把關。局長王宗曦並提醒民眾把握購買食品的「五不原則」：一、標示不清不買，二、過於鮮艷不買，三、有異味者不買，四、來源不明不買，五、有破損者不買；還有調理食品的「五要原則」: 一、手要洗乾淨，二、食物要新鮮，三、生熟食要分開，四、要徹底加熱，五、要適當保存。

為維護市民的食品安全，新竹市衛生局自108年12月即啟動春節複合式專案，針對網路熱搜年節食品製造業者、年節應景食品販售業者、名店年菜餐廳業者進行全面性的稽查，內容包括：現場環境衛生、食材保存等，共已稽查19家，也已查核食品標示共92件，以上查核者皆符合規定。

另針對年節應景食品進行抽驗，包括超市、南北雜貨行、大賣場等，抽驗生鮮蔬果、禽畜水產品、花生製品、蜜餞、肉乾等年節食品共68件，其中1件葡萄檢驗農藥殘留結果與規定不符，已後續查辦中，其餘67件檢驗結果與規定相符，以上抽驗結果已公布於新竹市衛生局官網(http://dep.hcchb.gov.tw/)。

衛生局呼籲業者為確保供餐品質及產品衛生安全，應落實自主管理，遵循食品安全衛生管理法之規定，以維護消費者食的安全。再次提醒民眾視需要採購年貨，勿囤積食物，注意食材的保存，以免發生食品酸敗變質，並注意春節期間均衡適量的飲食。民眾如有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或本局食品藥物管理科專線03-5353170，將有專人提供諮詢服務。