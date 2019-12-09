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80歲羅爺爺首度接種公費流感疫苗　感謝竹市府貼心

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▲新竹市副市長沈慧虹協助長者接種疫苗。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹協助長者接種疫苗。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今(108)年度公費流感疫苗自12月8日起開放第二階段65歲以上長者及學齡前幼兒接種，新竹市副市長沈慧虹今（9）日在衛生局長王宗曦陪同下赴北區衛生所關心流感疫苗接種情形，現場感謝所有志工夥伴和衛生局同仁辛苦付出，也與前來接種疫苗的長輩溫馨互動，鼓勵民眾儘快帶家中長者及幼童，接種流感疫苗，提高自我保護力；現場80歲羅爺爺也在沈慧虹副市長陪同下，生平第一次接種公費流感疫苗，直呼這項服務溫暖又貼心。

沈慧虹親切招呼前來衛生所接種疫苗的長輩、年輕爸媽及小朋友，也不時停下腳步與志工朋友握手致謝，現場並親自協助長者接種疫苗，民眾驚呼副市長溫暖又貼心；沈慧虹表示，市民健康一直都是市府最重視的，新竹市今年向中央爭取到11萬8千餘劑公費流感疫苗，並首度由三價升級為四價疫苗(包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株)，提供更完善的保護力，誠摯呼籲民眾不要放棄權益，一定要帶家中的長輩及幼童，儘早接種流感疫苗，保護自己及家人的健康。

設置在衛生所內長照柑仔店80歲的羅爺爺說，來到這裡受到照護服務外，另一項「感心」的服務就是接種流感疫苗，他表示自己從來都沒有打流感疫苗的習慣，但自從到柑仔店後，衛生所的護理人員告訴他每年都一定要接種流感疫苗，因為保護自己也可以保護家人的健康，減少生病的機會；許爺爺也說，來到了這個屬於自己第二個家的柑仔店，打了流感疫苗就算身邊的人不小心得了流感，也會有保護力，非常感謝市府團隊對於長輩周詳的照顧。

衛生局長王宗曦表示，目前本市自11月15日第一階段開打迄今，已接種超過1萬5千多人，今日為公費流感疫苗第二階段開打第二日，也是首個平日，一早就有長輩在外等候，衛生所也提早發放號碼牌、協助民眾登記資料。今日接種工作於11時截止登記，民眾反應十分踴躍，共計有1,100人完成接種，提醒長輩們把握疫苗接種機會，儘快接種疫苗，做好最佳防護措施。

衛生局表示，民眾可依三階段開放對象至本市三區衛生所以及63家合作醫院、診所，就近接種疫苗。也提醒民眾除了接種流感疫苗外，應養成良好衛生習慣，落實勤洗手，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。今日活動新竹市議員陳建名也到場共襄盛舉。有關本市合約醫療院所名單，可至本局網站查詢，或撥打1999市民服務專線、本局防疫專線5355130洽詢。

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